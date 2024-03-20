https://sputnikarabic.ae/20240320/وزيرة-إسرائيلية-تدعو-إلى-توسيع-كابينيت-الحرب-تبادل-الآراء-مطلوب-1087213357.html

وزيرة إسرائيلية تدعو إلى توسيع "كابينيت الحرب": تبادل الآراء مطلوب

وزيرة إسرائيلية تدعو إلى توسيع "كابينيت الحرب": تبادل الآراء مطلوب

سبوتنيك عربي

طالبت وزيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتوسيع "كابينيت الحرب" الدائرة على قطاع غزة، بدعوى أن تبادل الآراء مطلوب. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T17:22+0000

2024-03-20T17:22+0000

2024-03-20T17:22+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عيديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، أنه من المفروض على بلادها توسيع مجلس الوزاري المصغر لشؤون إدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب".وأوضحت سيلمان أنه داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" شخصيات بآراء مختلفة عن تلك الموجودة في الحكومة نفسها، وهو ما يعني ضرورة وجود شخصيات مختلفة في الآراء داخل "كابينيت الحرب" أيضا، بدعوى أن التنوع أمر ضروري.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهو ما يستغرق بعض الوقت.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أن بلاده مستعدة لدخول رفح ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، موضحا أن إسرائيل ستوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.فيما ذكر الحساب الرسمي للرئيس الوزراء الإسرائيلي على "إكس"، أنه بشأن مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال "منذ بداية الطريق اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس. لكن خلال الحرب وهذا لا يخفى وقعت بعض الاختلافات في الرأي بشأن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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