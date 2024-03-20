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https://sputnikarabic.ae/20240320/خبير-يكشف-عن-تأثير-العقوبات-الأمريكية-على-العلاقات-بين-تركيا-وروسيا-1087198616.html
خبير يكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات بين تركيا وروسيا
خبير يكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات بين تركيا وروسيا
سبوتنيك عربي
صرح السياسي والمحلل التركي، أنجين أوزر، بأن العلاقات بين تركيا وروسيا لن تتوتر بعد الاتفاقيات الجديدة بين أنقرة وواشنطن بشأن العقوبات ضد روسيا، مرجحا بدرجة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:19+0000
2024-03-20T10:19+0000
العالم
اقتصاد
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وقال أوزر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية القصوى على جدول الأعمال في تركيا في الوقت الراهن هي الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار، حيث يعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات إسطنبول أكثر أهمية من أي أجندة أخرى في البلاد، لذلك يقوم بتأجيل القرارات الدولية المهمة".وتابع أوزر أن "الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها تركيا تدفع الحكومة إلى البحث عن إجراءات جديدة، أبرزها تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واستخدام القروض والاستثمارات للتغلب على الأزمة".وبحسب الخبير، فقد اتفقت الإدارة الأمريكية مع السلطات التركية على انتقال سلس فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه بدلاً من أسلوب التهديد الأمريكي، سيتم استخدام أسلوب النصيحة والاقتراح لإقناع الشركات التركية بوقف التجارة مع روسيا، لكن من المستحيل القول إن التجارة بين البلدين ستتوقف بعد هذا الأسلوب مع الشركات التركية.وتابع المحلل: "سوف تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد مثل هذه التهديدات، حيث من الصعب القول إن العلاقات بين البلدين سوف تصبح متوترة، ولكن يمكن التنبؤ بدرجة معينة".ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، واجه المصدرون الأتراك رفضًا من البنوك بقبول تحويلات مالية من روسيا، ووفقا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، حيث أن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا بشأن العقوبات، وأخذت وزارة التجارة التركية المسألة على عاتقها، وموسكو تجري حوارًا مع أنقرة في هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أنقرة-تدرس-تقارير-عن-فرض-عقوبات-أوروبية-على-شركات-تركية-لها-علاقة-بروسيا-1086083886.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

خبير يكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات بين تركيا وروسيا

10:19 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعلمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
علمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح السياسي والمحلل التركي، أنجين أوزر، بأن العلاقات بين تركيا وروسيا لن تتوتر بعد الاتفاقيات الجديدة بين أنقرة وواشنطن بشأن العقوبات ضد روسيا، مرجحا بدرجة معينة من التهدئة في المستقبل.
وقال أوزر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية القصوى على جدول الأعمال في تركيا في الوقت الراهن هي الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار، حيث يعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات إسطنبول أكثر أهمية من أي أجندة أخرى في البلاد، لذلك يقوم بتأجيل القرارات الدولية المهمة".
وتابع أوزر أن "الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها تركيا تدفع الحكومة إلى البحث عن إجراءات جديدة، أبرزها تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واستخدام القروض والاستثمارات للتغلب على الأزمة".
علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
أنقرة تدرس تقارير عن فرض عقوبات أوروبية على شركات تركية لها علاقة بروسيا
15 فبراير, 04:51 GMT
وبحسب الخبير، فقد اتفقت الإدارة الأمريكية مع السلطات التركية على انتقال سلس فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه بدلاً من أسلوب التهديد الأمريكي، سيتم استخدام أسلوب النصيحة والاقتراح لإقناع الشركات التركية بوقف التجارة مع روسيا، لكن من المستحيل القول إن التجارة بين البلدين ستتوقف بعد هذا الأسلوب مع الشركات التركية.
وتابع المحلل: "سوف تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد مثل هذه التهديدات، حيث من الصعب القول إن العلاقات بين البلدين سوف تصبح متوترة، ولكن يمكن التنبؤ بدرجة معينة".
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، واجه المصدرون الأتراك رفضًا من البنوك بقبول تحويلات مالية من روسيا، ووفقا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، حيث أن المشكلة تتعلق جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا بشأن العقوبات، وأخذت وزارة التجارة التركية المسألة على عاتقها، وموسكو تجري حوارًا مع أنقرة في هذا الأمر.
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