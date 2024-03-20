https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html
طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور
طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور
سبوتنيك عربي
تحدثت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا فولكوفا، عن الأخطاء الشائعة المرتبطة بالوجبة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T13:29+0000
2024-03-20T13:29+0000
2024-03-20T13:40+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087205914_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_111624abb0bad921b97a69412eb680b4.jpg
وأكدت الطبيبة أن الناس يفعلون أمرا خاطئا عندما يبدؤون يومهم بشرب القهوة بدلاً من تناول وجبة كاملة. مثل هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة الجسم في حال وجود التهاب في المعدة أو مشكلات في المرارة أو ارتفاع في ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تصف الطبيبة الأشخاص الذين يشربون القهوة أولاً يؤخرون وقت الفطور، بأنهم يتبعون سلوكا غير صحيح.ولاحظت أن الناس غالباً ما يشكون من قلة الشهية في الصباح. ووفقا لفولكوفا، فإن هذا قد يشير إلى اتباع نظام غذائي غير متوازن (على سبيل المثال، تناول كمية كبيرة من الطعام في المساء).وأضافت فولكوفا: "إن رفض الطعام في الصباح، الذي يبدأ عمليات التمثيل الغذائي ويمنح الجسم الطاقة للعمل طوال اليوم، هو خطأ. إذا لم تكن لديك رغبة في تناول الطعام في الصباح، فعليك مناقشة هذا الأمر مع طبيبك، عليك التأكد من عدم وجود مشكلات صحية مخفية وراء هذه الحالة"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".وقالت الطبيبة: "قد يكون سبب قلة الشهية والغثيان في الصباح هو الركود الصفراوي في الصباح".وأضافت فولكوفا أن الوجبة الأولى يجب أن تتم بعد الاستيقاظ مباشرة، حتى لو استيقظ الشخص مبكرا، قبل الساعة 7 صباحا. وتنصح في هذه الحالة باللجوء إلى وجبة خفيفة على شكل قطعة من الجبن، أو خبز الحبوب الكاملة، أو خيارة. بعد ذلك بقليل، مع بداية ساعات النشاط الفسيولوجية الطبيعية، يمكن تناول وجبة إفطار كاملة.
https://sputnikarabic.ae/20240318/طبيب-روسي-ينصح-بشرب-الماء-على-معدة-فارغة--1087114257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087205914_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_1a5764dbb3ce4124e97ab547c2f6c8ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور
13:29 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 20.03.2024)
تحدثت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا فولكوفا، عن الأخطاء الشائعة المرتبطة بالوجبة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم.
وأكدت الطبيبة أن الناس يفعلون أمرا خاطئا عندما يبدؤون يومهم بشرب القهوة بدلاً من تناول وجبة كاملة. مثل هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة الجسم في حال وجود التهاب في المعدة أو مشكلات في المرارة أو ارتفاع في ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تصف الطبيبة الأشخاص الذين يشربون القهوة أولاً يؤخرون وقت الفطور، بأنهم يتبعون سلوكا غير صحيح.
وقالت فولكوفا: "إذا كنت قد اعتدت بالفعل على شرب مشروب منشط بدلاً من وجبة الفطور، فلن يكون شرب كبسولة أوميغا 3 قبل القهوة فكرة سيئة. وبعد ذلك تناول وجبة الفطور في موعد لا يتجاوز ساعة واحدة".
ولاحظت أن الناس غالباً ما يشكون من قلة الشهية في الصباح. ووفقا لفولكوفا، فإن هذا قد يشير إلى اتباع نظام غذائي غير متوازن (على سبيل المثال، تناول كمية كبيرة من الطعام في المساء).
وأضافت فولكوفا: "إن رفض الطعام في الصباح، الذي يبدأ عمليات التمثيل الغذائي ويمنح الجسم الطاقة للعمل طوال اليوم، هو خطأ. إذا لم تكن لديك رغبة في تناول الطعام في الصباح، فعليك مناقشة هذا الأمر مع طبيبك، عليك التأكد من عدم وجود مشكلات صحية مخفية وراء هذه الحالة"، وفقا لموقع "ميديك فوروم"
.
وقالت الطبيبة: "قد يكون سبب قلة الشهية والغثيان في الصباح هو الركود الصفراوي في الصباح".
وأضافت فولكوفا أن الوجبة الأولى يجب أن تتم بعد الاستيقاظ مباشرة، حتى لو استيقظ الشخص مبكرا، قبل الساعة 7 صباحا. وتنصح في هذه الحالة باللجوء إلى وجبة خفيفة على شكل قطعة من الجبن، أو خبز الحبوب الكاملة، أو خيارة. بعد ذلك بقليل، مع بداية ساعات النشاط الفسيولوجية الطبيعية، يمكن تناول وجبة إفطار كاملة.