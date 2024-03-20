https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html

طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور

طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور

سبوتنيك عربي

تحدثت الطبيبة الروسية، يكاتيرينا فولكوفا، عن الأخطاء الشائعة المرتبطة بالوجبة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T13:29+0000

2024-03-20T13:29+0000

2024-03-20T13:40+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087205914_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_111624abb0bad921b97a69412eb680b4.jpg

وأكدت الطبيبة أن الناس يفعلون أمرا خاطئا عندما يبدؤون يومهم بشرب القهوة بدلاً من تناول وجبة كاملة. مثل هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة الجسم في حال وجود التهاب في المعدة أو مشكلات في المرارة أو ارتفاع في ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تصف الطبيبة الأشخاص الذين يشربون القهوة أولاً يؤخرون وقت الفطور، بأنهم يتبعون سلوكا غير صحيح.ولاحظت أن الناس غالباً ما يشكون من قلة الشهية في الصباح. ووفقا لفولكوفا، فإن هذا قد يشير إلى اتباع نظام غذائي غير متوازن (على سبيل المثال، تناول كمية كبيرة من الطعام في المساء).وأضافت فولكوفا: "إن رفض الطعام في الصباح، الذي يبدأ عمليات التمثيل الغذائي ويمنح الجسم الطاقة للعمل طوال اليوم، هو خطأ. إذا لم تكن لديك رغبة في تناول الطعام في الصباح، فعليك مناقشة هذا الأمر مع طبيبك، عليك التأكد من عدم وجود مشكلات صحية مخفية وراء هذه الحالة"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".وقالت الطبيبة: "قد يكون سبب قلة الشهية والغثيان في الصباح هو الركود الصفراوي في الصباح".وأضافت فولكوفا أن الوجبة الأولى يجب أن تتم بعد الاستيقاظ مباشرة، حتى لو استيقظ الشخص مبكرا، قبل الساعة 7 صباحا. وتنصح في هذه الحالة باللجوء إلى وجبة خفيفة على شكل قطعة من الجبن، أو خبز الحبوب الكاملة، أو خيارة. بعد ذلك بقليل، مع بداية ساعات النشاط الفسيولوجية الطبيعية، يمكن تناول وجبة إفطار كاملة.

https://sputnikarabic.ae/20240318/طبيب-روسي-ينصح-بشرب-الماء-على-معدة-فارغة--1087114257.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة