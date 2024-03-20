https://sputnikarabic.ae/20240320/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-ضد-سرطان-الجلد-1087191568.html
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية "ريازوموفسكي" طريقة لتحديد أورام الجلد بناءً على دراسات غير جراحية يتبعها تحليل رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T07:51+0000
2024-03-20T07:51+0000
2024-03-20T07:51+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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ووفقا لهم، تسمح هذه الطريقة بتحديد مرحلة تطور الورم بدقة واختيار أساليب العلاج المناسبة. ونشرت النتائج في مجلة "دياغنوستيكس".أجرى العلماء دراسة تهدف إلى تحسين علاج مرضى سرطان الجلد. لقد ابتكروا طريقة لتحديد أورام الجلد بناءً على دراسات غير جراحية يتبعها تحليل رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.وأشار سيرغي كابرالوف، رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة إلى أن "هذا مهم لتصنيف الورم قبل الجراحة وتحديد درجة غزوه، مما يجعل من الممكن اختيار أساليب العلاج الأمثل - العلاج الجراحي، والتخثر بالليزر، والعلاج الديناميكي الضوئي، والعلاج بالأشعة السينية ذات التركيز القريب"، مضيفًا أنه بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها، من الممكن توضيح نطاق التدخل الجراحي.بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أن نتائج الدراسة ستختصر مرحلة التشخيص لدى مرضى أورام الجلد وتقلل من خطر التشخيص الخاطئ.وقالت الجامعة إنه تم إجراء دراسات مماثلة في جميع أنحاء العالم، ولكن في كل منها تم استخدام طريقة واحدة فقط لتشخيص أورام الجلد. ووفقا لهم، قام علماء ساراتوف بتحليل مجموعة كاملة من الأساليب غير الجراحية - تنظير الجلد، والمسح بالموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي التوافقي البصري والتحليل الطيفي الانعكاسي المنتشر للورم والجلد الصحي المحيط بالورم. واستنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها، قاموا بتطوير خوارزمية للتعلم الآلي تسمح لهم بتحديد أورام الجلد وتحديد أساليب العلاج الإضافية للمرضى.وأضاف أن الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي للجلد يقيمان درجة غزو الورم وطبيعة التغيرات المرضية في الأنسجة في منطقة الورم والأنسجة المحيطة بها.يواجه العلماء حاليًا مهمة تطوير خوارزمية لاختيار طريقة العلاج للمرضى الذين يعانون من أورام الجلد من أجل منع الانتكاس واستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في الرعاية الصحية العملية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-يكتشفون-موادا-ذات-خصائص-مضادة-للأورام-في-زنابق-البحر-1087149078.html
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علوم, الصحة
علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضد سرطان الجلد
ابتكر علماء من جامعة ساراتوف الطبية الحكومية "ريازوموفسكي" طريقة لتحديد أورام الجلد بناءً على دراسات غير جراحية يتبعها تحليل رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لهم، تسمح هذه الطريقة بتحديد مرحلة تطور الورم بدقة واختيار أساليب العلاج المناسبة. ونشرت النتائج في مجلة "دياغنوستيكس"
.
أجرى العلماء دراسة تهدف إلى تحسين علاج مرضى سرطان الجلد. لقد ابتكروا طريقة لتحديد أورام الجلد بناءً على دراسات غير جراحية يتبعها تحليل رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار سيرغي كابرالوف، رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة إلى أن "هذا مهم لتصنيف الورم قبل الجراحة وتحديد درجة غزوه، مما يجعل من الممكن اختيار أساليب العلاج الأمثل - العلاج الجراحي، والتخثر بالليزر، والعلاج الديناميكي الضوئي، والعلاج بالأشعة السينية ذات التركيز القريب"، مضيفًا أنه بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها، من الممكن توضيح نطاق التدخل الجراحي.
بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أن نتائج الدراسة ستختصر مرحلة التشخيص لدى مرضى أورام الجلد وتقلل من خطر التشخيص الخاطئ.
وقالت الجامعة إنه تم إجراء دراسات مماثلة في جميع أنحاء العالم، ولكن في كل منها تم استخدام طريقة واحدة فقط لتشخيص أورام الجلد. ووفقا لهم، قام علماء ساراتوف بتحليل مجموعة كاملة من الأساليب غير الجراحية - تنظير الجلد، والمسح بالموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي التوافقي البصري والتحليل الطيفي الانعكاسي المنتشر للورم والجلد الصحي المحيط بالورم. واستنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها، قاموا بتطوير خوارزمية للتعلم الآلي تسمح لهم بتحديد أورام الجلد وتحديد أساليب العلاج الإضافية للمرضى.
وأوضح كابرالوف: "يوضح تنظير الجلد طبيعة العملية المرضية، ويدرس سطح الورم ويقيّم التغيرات في الأنسجة المحيطة بتكبيرها عشرة أضعاف".
وأضاف أن الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي للجلد يقيمان درجة غزو الورم وطبيعة التغيرات المرضية في الأنسجة في منطقة الورم والأنسجة المحيطة بها.
يواجه العلماء حاليًا مهمة تطوير خوارزمية لاختيار طريقة العلاج للمرضى الذين يعانون من أورام الجلد من أجل منع الانتكاس واستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في الرعاية الصحية العملية.