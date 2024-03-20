https://sputnikarabic.ae/20240320/مقتل-27-فلسطينيا-معظمهم-من-النازحين-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-النصيرات-1087190166.html
مقتل 27 فلسطينيا معظمهم من النازحين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
مقتل 27 فلسطينيا معظمهم من النازحين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
سبوتنيك عربي
قُتل 27 فلسطينيا على الأقل، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T06:58+0000
2024-03-20T06:58+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، عن مصادر محلية، قولها، إن "الـ27 شهيدا، معظمهم من النازحين"، مشيرة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240319/مفوض-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-منع-دخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-جريمة-حرب-1087187042.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل 27 فلسطينيا معظمهم من النازحين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
قُتل 27 فلسطينيا على الأقل، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا، عن مصادر محلية، قولها، إن "الـ27 شهيدا، معظمهم من النازحين"، مشيرة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.