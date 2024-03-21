https://sputnikarabic.ae/20240321/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-16-موقعا-في-جنوب-لبنان-1087217152.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف 16 موقعا في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف 16 موقعا في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر ميداني، لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، باستهداف الجيش الإسرائيلي لـ16 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط. 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T02:37+0000

2024-03-21T02:37+0000

2024-03-21T02:37+0000

لبنان

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غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني، لـ "سبوتنيك" إن الجيش الإسرائيلي قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان" سهل مرجعيون، كفركلا، العديسة، الخيام، القنطرة، كفرحمام، راشيا الفخار، الغندورية، العباسية-مرجعيون، الوزاني، وحولا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات عيتا الشعب، ويارون، وفي القطاع الغربي استهدف بغارة من الطيران الحربي بين يارين والضهيرة، وبلدة مروحين، وقصف بالمدفعية بلدة علما الشعب".من جهته أعلن "حزب الله "اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية وإستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الخميس، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) "قصفوا أمس الأربعاء في القطاع الشرقي قلعة هونين، وموقع زبدين، وموقع المرج و‏ موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة، وقصف قوة مؤللة ‏للجيش الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية".ولفت إلى أن "حزب الله قصفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان مبنىً يتموضع فيه جنود ‏الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، ومبنىً آخر في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 162 يومًا، 1244 عمليّة.

https://sputnikarabic.ae/20240319/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1087183182.html

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لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة