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الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-صنع-القرار-والقواعد-اللوجستية-في-أوكرانيا-1087226841.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية ليلاً على مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية ونقاط الانتشار العسكرية في... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T11:02+0000
2024-03-21T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ " كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ضد مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية ونقاط الانتشار المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت مجموعة قوات "الغرب" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، و3 دبابات، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير راجمتي صواريخ "فامبير" تشيكيتي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من نوع "كراب" بولندية الصنع، ومدفع "هاوترز" من طراز " دي- 20".وأضاف البيان: "على اتجاه بيلغورود، تواصل الوحدات الروسية تنفيذ تدابير لمنع تغلغل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية وتدميرها في المناطق الحدودية الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز " فامبير".
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-50-عسكريا-في-اتجاه-خيرسون-1087223537.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا

11:02 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 21.03.2024)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "ميغ-31" تطلق صاروخ "كينجال"
طائرة ميغ-31 تطلق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية ليلاً على مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية ونقاط الانتشار العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ " كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ضد مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية ونقاط الانتشار المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا".
وأكد البيان أن "أهداف الضربة تحققت، وتم إصابة كافة الأهداف".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت مجموعة قوات "الغرب" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريا في اتجاه خيرسون
10:43 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، و3 دبابات، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير راجمتي صواريخ "فامبير" تشيكيتي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من نوع "كراب" بولندية الصنع، ومدفع "هاوترز" من طراز " دي- 20".
وأضاف البيان: "على اتجاه بيلغورود، تواصل الوحدات الروسية تنفيذ تدابير لمنع تغلغل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية وتدميرها في المناطق الحدودية الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز " فامبير".

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