https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-50-عسكريا-في-اتجاه-خيرسون-1087223537.html

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريا في اتجاه خيرسون

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 عسكريا في اتجاه خيرسون

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا في اتجاه خيرسون، بالإضافة إلى تدمير نظام مدفعية أمريكي... 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T10:43+0000

2024-03-21T10:43+0000

2024-03-21T11:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه خيرسون، نفذت وحدات من مجموعة "دنيبر" غارات على تجمعات الأفراد والمعدات التابعة للواء الميكانيكي رقم 65، ولواء الهجوم الجبلي رقم 128، واللواء البحري رقم 35، في مناطق رابوتينو وستيبوفو في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا وخمس مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777 بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30".وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي في اتجاه جنوب دونيتسك، ونفذت غارات على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوروجاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ورادار أمريكي طراز "أ إن/تي بي كيو-36".وفي منطقة فوديانوي أيضًا، تم صد هجوم مضاد شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 في القوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240321/غراد-تدمر-مستودعات-الذخيرة-والقوى-العاملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-فيديو-1087220317.html

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