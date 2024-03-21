https://sputnikarabic.ae/20240321/اليابان-تزيد-مشترياتها-من-الغاز-الروسي-بنسبة-8-في-2024-1087217688.html
اليابان تزيد مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة 8% في 2024
اليابان تزيد مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة 8% في 2024
سبوتنيك عربي
زادت اليابان وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في شباط/ فبراير 2024، بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك وفقًا لإحصاءات... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T04:36+0000
2024-03-21T04:36+0000
2024-03-21T05:10+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وفي الوقت نفسه، أظهرت الإحصائيات انخفاض واردات الفحم الروسي بنسبة 31.7 في المئة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 43 في المئة وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 95.5 في المئة.يذكر أن اليابان زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات رغم محاولات التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد موسكو.وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان في حينه 833 ألف طن بزيادة نسبتها 43 في المئة عن مستواها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية وحلفائها، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220915/اليابان-تزيد-وارداتها-من-الغاز-الروسي-3-أضعاف-1067760253.html
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أخبار اليابان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
أخبار اليابان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
اليابان تزيد مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة 8% في 2024
04:36 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 21.03.2024)
زادت اليابان وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في شباط/ فبراير 2024، بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك وفقًا لإحصاءات التجارة التي نشرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس.
طوكيو - سبوتنيك
. وفي الوقت نفسه، أظهرت الإحصائيات انخفاض واردات الفحم الروسي بنسبة 31.7 في المئة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 43 في المئة وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 95.5 في المئة.
15 سبتمبر 2022, 07:10 GMT
يذكر أن اليابان زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات رغم محاولات التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد موسكو.
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان
في حينه 833 ألف طن بزيادة نسبتها 43 في المئة عن مستواها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية وحلفائها، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.
من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.