https://sputnikarabic.ae/20240321/اليابان-تزيد-مشترياتها-من-الغاز-الروسي-بنسبة-8-في-2024-1087217688.html

اليابان تزيد مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة 8% في 2024

اليابان تزيد مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة 8% في 2024

سبوتنيك عربي

زادت اليابان وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في شباط/ فبراير 2024، بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك وفقًا لإحصاءات... 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T04:36+0000

2024-03-21T04:36+0000

2024-03-21T05:10+0000

أخبار اليابان

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg

طوكيو - سبوتنيك. وفي الوقت نفسه، أظهرت الإحصائيات انخفاض واردات الفحم الروسي بنسبة 31.7 في المئة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 43 في المئة وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 95.5 في المئة.يذكر أن اليابان زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات رغم محاولات التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد موسكو.وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان في حينه 833 ألف طن بزيادة نسبتها 43 في المئة عن مستواها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية وحلفائها، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.

https://sputnikarabic.ae/20220915/اليابان-تزيد-وارداتها-من-الغاز-الروسي-3-أضعاف-1067760253.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم