https://sputnikarabic.ae/20240321/انقلاب-سفينة-كورية-جنوبية-ومصرع-9-على-متنها-فيديو-1087233398.html
انقلاب سفينة كورية جنوبية ومصرع 9 على متنها... فيديو
انقلاب سفينة كورية جنوبية ومصرع 9 على متنها... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T12:47+0000
2024-03-21T12:47+0000
2024-03-21T12:47+0000
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وأضافت الخارجية أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرةً إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم.مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديووذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، أن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء (22:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، وأبلغت عن أن السفينة كانت تميل.وأفاد خفر السواحل الياباني بأنها كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، وأن الطاقم يتكون من كوريين اثنين وثمانية إندونيسيين ومواطن صيني واحد.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انقلاب سفينة كورية جنوبية ومصرع 9 على متنها... فيديو
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.
وأضافت الخارجية أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرةً إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، أن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء (22:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، وأبلغت عن أن السفينة كانت تميل.
وأفاد خفر السواحل الياباني بأنها كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، وأن الطاقم يتكون من كوريين اثنين وثمانية إندونيسيين ومواطن صيني واحد.