https://sputnikarabic.ae/20240321/تقرير-يكشف-خطة-بريطانية-لإنشاء-منطقة-عازلة-تابعة-للناتو-حول-كييف-1087218616.html
تقرير يكشف خطة بريطانية لإنشاء منطقة عازلة تابعة للناتو حول كييف
تقرير يكشف خطة بريطانية لإنشاء منطقة عازلة تابعة للناتو حول كييف
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أعده خبراء وعلماء روس من أكاديمية العلوم العسكرية الروسية عن خطة بريطانية لإقامة منطقة عازلة حول العاصمة كييف توجد فيها قوات من حلف شمال الأطلسي... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T06:35+0000
2024-03-21T06:35+0000
2024-03-21T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت مجلة "الدفاع الوطني" التقرير على موقعها الرسمي وأشارت إلى أن المنطقة العازلة ستتضمن قوات تدخل سريعة من الناتو، وذلك بهدف إرسال القوات المسلحة إلى منطقة القتال.وأضاف التقرير أنه وفقًا للندن، "سيتم إرسال القوات المسلحة إلى منطقة القتال، الأمر الذي سيقوض القدرات الهجومية لروسيا ويجبرها على التفاوض".وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".وأضاف أوستن: "من دون دعم من واشنطن، ستظل القوات الأوكرانية أقل تسليحاً ومعرضة للخطر بسبب الافتقار إلى "أنظمة الدفاع الجوي الكافية".ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.
https://sputnikarabic.ae/20240229/البنتاغون-يتعين-على-الناتو-محاربة-روسيا-إذا-هزمت-أوكرانيا-1086532615.html
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روسيا
تقرير يكشف خطة بريطانية لإنشاء منطقة عازلة تابعة للناتو حول كييف
كشف تقرير أعده خبراء وعلماء روس من أكاديمية العلوم العسكرية الروسية عن خطة بريطانية لإقامة منطقة عازلة حول العاصمة كييف توجد فيها قوات من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونشرت مجلة "الدفاع الوطني" التقرير على موقعها الرسمي وأشارت إلى أن المنطقة العازلة ستتضمن قوات تدخل سريعة من الناتو، وذلك بهدف إرسال القوات المسلحة إلى منطقة القتال.
وتابع التقرير: "باستخدام عامل زيادة الحركة، تقترح بريطانيا إعداد قوات كبيرة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ذات قدرة عالية على المناورة من المناطق الحدودية لرومانيا وبولندا لدخول أوكرانيا بحلول مايو/ أيار 2024 من أجل إنشاء منطقة عازلة، بما في ذلك الحدود مع بيلاروسيا".
وأضاف التقرير أنه وفقًا للندن، "سيتم إرسال القوات المسلحة إلى منطقة القتال، الأمر الذي سيقوض القدرات الهجومية لروسيا ويجبرها على التفاوض".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".
وأضاف أوستن: "من دون دعم من واشنطن، ستظل القوات الأوكرانية أقل تسليحاً ومعرضة للخطر بسبب الافتقار إلى "أنظمة الدفاع الجوي الكافية".
ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.