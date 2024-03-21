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https://sputnikarabic.ae/20240321/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087242203.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، في 9 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T23:53+0000
2024-03-21T23:53+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح الحزب في بياناته، الخميس، أن عناصره، قصفوا "نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في موقع المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح، وموقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية، وقصفوا مبنىً يستخدمه جنود ‏الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، ومبنى آخر في موقع زرعيت، ومبنيين آخرين في موقع أفيفيم، ومبنى ‏في مستعمرة نطوعة كما قصفوا مستوطنة شلومي، واستهدفوا مبنيين آخرين في موقع راموت نفتالي، وجنود للجيش الإسرائيلي أثناء دخولهم إلى مستوطنة زرعيت ‏بالأسلحة الصاروخية".وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت بين بلدتي طربيخا ومروحين وغارة أخرى بين بلدة رامية والقوزح، كما أغارت على الحارة الشمالية لبلدة حولا ما خلف دماراً هائلاً في المنازل".هذا وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله لليوم ال163، حيث يستهدف حزب الله المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240320/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087213616.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

"حزب الله" اللبناني يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية

23:53 GMT 21.03.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن حزب الله اللبناني، في 9 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح الحزب في بياناته، الخميس، أن عناصره، قصفوا "نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في موقع المطلة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح، وموقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية، وقصفوا مبنىً يستخدمه جنود ‏الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، ومبنى آخر في موقع زرعيت، ومبنيين آخرين في موقع أفيفيم، ومبنى ‏في مستعمرة نطوعة كما قصفوا مستوطنة شلومي، واستهدفوا مبنيين آخرين في موقع راموت نفتالي، وجنود للجيش الإسرائيلي أثناء دخولهم إلى مستوطنة زرعيت ‏بالأسلحة الصاروخية".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
"حزب الله" اللبناني يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
أمس, 17:40 GMT
وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت بين بلدتي طربيخا ومروحين وغارة أخرى بين بلدة رامية والقوزح، كما أغارت على الحارة الشمالية لبلدة حولا ما خلف دماراً هائلاً في المنازل".
هذا وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله لليوم ال163، حيث يستهدف حزب الله المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات غربي وأوسط وشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع المقاومة في جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
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