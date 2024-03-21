https://sputnikarabic.ae/20240321/طبيب-يتحدث-عن-7-قواعد-للتغلب-على-التوتر-1087223111.html
طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر
طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر
سبوتنيك عربي
أثبت العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة بين الإجهاد العصبي المزمن وصحة الإنسان. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T10:24+0000
2024-03-21T10:24+0000
2024-03-21T10:24+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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تحدثت ليوبوف دروزدوفا، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة الروسية للوقاية الطبية، مع موقع "أيف.رو" عن كيفية الوقاية من التوتر.ووفقا للخبيرة، عندما يكون الشخص متوترا باستمرار وفي حالة من القلق، فإن قوته تستنزف تدريجيا، وتضعف وظائف الجسم الوقائية. وهذا يعني انخفاض المناعة وظهور أمراض مختلفة. لذلك، من الضروري منع تطور التوتر.وللقيام بذلك، من المهم أن تنظر بإيجابية إلى العالم والأشياء من حولك، وأن ترى الجوانب الإيجابية في كل شيء بدلاً من السلبيات، وأن تبحث عن فرص التطور والرفاهية.ونصحت الطبيبة باتباع سبع قواعد من المفيد اتباعها للتخلص من التوتر:- كرّر عبارة "كل شيء سيكون على ما يرام" وأنك "بالتأكيد ستكون محظوظًا". الأفكار السلبية ليس لها مكان في رأسك!-امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.-كن مبدعا، ابحث عن هواية تأسرك.-لا تسعى دائما إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.-تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.-قدر كل لحظة تعيشها. اغفو واستيقظ مبتسمالا تسأل نفسك السؤال "لماذا حدث هذا لي؟"، في المواقف الصعبة، فكر: "ما الذي يمكنني تغييره؟".
https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر
أثبت العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة بين الإجهاد العصبي المزمن وصحة الإنسان.
تحدثت ليوبوف دروزدوفا، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة الروسية للوقاية الطبية، مع موقع "أيف.رو"
عن كيفية الوقاية من التوتر.
ووفقا للخبيرة، عندما يكون الشخص متوترا باستمرار وفي حالة من القلق، فإن قوته تستنزف تدريجيا، وتضعف وظائف الجسم الوقائية. وهذا يعني انخفاض المناعة وظهور أمراض مختلفة. لذلك، من الضروري منع تطور التوتر.
وللقيام بذلك، من المهم أن تنظر بإيجابية إلى العالم والأشياء من حولك، وأن ترى الجوانب الإيجابية في كل شيء بدلاً من السلبيات، وأن تبحث عن فرص التطور والرفاهية.
ونصحت الطبيبة باتباع سبع قواعد من المفيد اتباعها للتخلص من التوتر:
- كرّر عبارة "كل شيء سيكون على ما يرام" وأنك "بالتأكيد ستكون محظوظًا". الأفكار السلبية ليس لها مكان في رأسك!
-امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.
-كن مبدعا، ابحث عن هواية تأسرك.
-لا تسعى دائما إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.
-تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.
-قدر كل لحظة تعيشها. اغفو واستيقظ مبتسما
لا تسأل نفسك السؤال "لماذا حدث هذا لي؟"، في المواقف الصعبة، فكر: "ما الذي يمكنني تغييره؟".