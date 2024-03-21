عربي
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز صنع القرار والقواعد اللوجستية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/طبيب-يتحدث-عن-7-قواعد-للتغلب-على-التوتر-1087223111.html
طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر
طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر
سبوتنيك عربي
أثبت العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة بين الإجهاد العصبي المزمن وصحة الإنسان. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T10:24+0000
2024-03-21T10:24+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087222599_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f89a5b757fa68e889fbe080adc525436.jpg
تحدثت ليوبوف دروزدوفا، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة الروسية للوقاية الطبية، مع موقع "أيف.رو" عن كيفية الوقاية من التوتر.ووفقا للخبيرة، عندما يكون الشخص متوترا باستمرار وفي حالة من القلق، فإن قوته تستنزف تدريجيا، وتضعف وظائف الجسم الوقائية. وهذا يعني انخفاض المناعة وظهور أمراض مختلفة. لذلك، من الضروري منع تطور التوتر.وللقيام بذلك، من المهم أن تنظر بإيجابية إلى العالم والأشياء من حولك، وأن ترى الجوانب الإيجابية في كل شيء بدلاً من السلبيات، وأن تبحث عن فرص التطور والرفاهية.ونصحت الطبيبة باتباع سبع قواعد من المفيد اتباعها للتخلص من التوتر:- كرّر عبارة "كل شيء سيكون على ما يرام" وأنك "بالتأكيد ستكون محظوظًا". الأفكار السلبية ليس لها مكان في رأسك!-امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.-كن مبدعا، ابحث عن هواية تأسرك.-لا تسعى دائما إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.-تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.-قدر كل لحظة تعيشها. اغفو واستيقظ مبتسمالا تسأل نفسك السؤال "لماذا حدث هذا لي؟"، في المواقف الصعبة، فكر: "ما الذي يمكنني تغييره؟".
https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087222599_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b24d95cb38fe5936347d0f0ae0b820f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

طبيب يتحدث عن 7 قواعد للتغلب على التوتر

10:24 GMT 21.03.2024
© Photo / unsplash/Christian Erfurtالتوتر
التوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Photo / unsplash/Christian Erfurt
تابعنا عبر
أثبت العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة بين الإجهاد العصبي المزمن وصحة الإنسان.
تحدثت ليوبوف دروزدوفا، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة الروسية للوقاية الطبية، مع موقع "أيف.رو" عن كيفية الوقاية من التوتر.
ووفقا للخبيرة، عندما يكون الشخص متوترا باستمرار وفي حالة من القلق، فإن قوته تستنزف تدريجيا، وتضعف وظائف الجسم الوقائية. وهذا يعني انخفاض المناعة وظهور أمراض مختلفة. لذلك، من الضروري منع تطور التوتر.
وللقيام بذلك، من المهم أن تنظر بإيجابية إلى العالم والأشياء من حولك، وأن ترى الجوانب الإيجابية في كل شيء بدلاً من السلبيات، وأن تبحث عن فرص التطور والرفاهية.
فطور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
مجتمع
طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور
أمس, 13:29 GMT
ونصحت الطبيبة باتباع سبع قواعد من المفيد اتباعها للتخلص من التوتر:
- كرّر عبارة "كل شيء سيكون على ما يرام" وأنك "بالتأكيد ستكون محظوظًا". الأفكار السلبية ليس لها مكان في رأسك!
-امدح نفسك على أي نجاح، كبير أو صغير.
-كن مبدعا، ابحث عن هواية تأسرك.
-لا تسعى دائما إلى الكمال، لا تحتاج إلى تحويل الحياة إلى صراع مستمر مع نفسك.
-تعلم أن تكون ممتنًا، من قلبك.
-قدر كل لحظة تعيشها. اغفو واستيقظ مبتسما
لا تسأل نفسك السؤال "لماذا حدث هذا لي؟"، في المواقف الصعبة، فكر: "ما الذي يمكنني تغييره؟".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMTمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала