https://sputnikarabic.ae/20240322/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-بناء-المستوطنات-في-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-هو-الحل-للسيطرة-الأمنية-على-القطاع-1087244908.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل للسيطرة الأمنية على القطاع
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل للسيطرة الأمنية على القطاع
سبوتنيك عربي
ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن عودة بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل الأنسب للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T07:43+0000
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ونقلت الإذاعة صباح اليوم الجمعة، عن المقدم أوفير كاسبي، القائد بالكتيبة 82 التابعة للواء المدرع السابع، أن حل السيطرة الأمنية في قطاع غزة هو إقامة المستوطنات.وأضاف الضابط الإسرائيلي أن الحل لا يكمن فقط في قتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وإنما عودة إسرائيل إلى غزة، مثلما يجري في الضفة الغربية من بناء لمستوطنات، وأنه لا يوجد حل آخر، على حد زعمه.وبالتزامن مع ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب، مضيفة أنه بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية، تدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل للسيطرة الأمنية على القطاع
ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن عودة بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل الأنسب للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.
ونقلت الإذاعة صباح اليوم الجمعة، عن المقدم أوفير كاسبي، القائد بالكتيبة 82 التابعة للواء المدرع السابع، أن حل السيطرة الأمنية في قطاع غزة هو إقامة المستوطنات.
وأضاف الضابط الإسرائيلي أن الحل لا يكمن فقط في قتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وإنما عودة إسرائيل إلى غزة، مثلما يجري في الضفة الغربية من بناء لمستوطنات، وأنه لا يوجد حل آخر، على حد زعمه.
وبالتزامن مع ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين
العائدين إلى شمال القطاع.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب، مضيفة أنه بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية، تدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى
" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح
جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.