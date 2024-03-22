https://sputnikarabic.ae/20240322/إسرائيل-محاولة-إطلاق-نار-على-سيارات-قرب-مستوطنة-بنيامين-في-الضفة-الغربية-1087244235.html

إسرائيل.. محاولة إطلاق نار على سيارات قرب مستوطنة بنيامين في الضفة الغربية

إسرائيل.. محاولة إطلاق نار على سيارات قرب مستوطنة بنيامين في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع محاولة إطلاق نار نحو عدد من السيارات بالقرب من مستوطنة بنيامين في الضفة الغربية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T06:48+0000

2024-03-22T06:48+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن مسلحين أطلقوا النار نحو سيارات قرب مستوطنة دولف بنيامين شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية إطلاق نار جرت على حافلة تقل إسرائيليين في مستوطنة دولف قرب رام الله، دون وقوع إصابات، في وقت أكدت وسائل إعلام أخرى أن المسلحين هربوا من مكان الحادث بعد مطاردة مع رجال الشرطة الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.وبالتزامن مع ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب، مضيفة أنه بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية، تدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.

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