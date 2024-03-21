https://sputnikarabic.ae/20240321/لابيد-يدعو-إلى-إبرام-صفقة-فورية-بشأن-المحتجزين-في-غزة-حتى-لو-كانت-سيئة-1087230920.html
لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية بشأن المحتجزين في غزة "حتى لو كانت سيئة"
لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية بشأن المحتجزين في غزة "حتى لو كانت سيئة"
سبوتنيك عربي
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى "إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو سيئة"، وذلك غداة إعلان الأخيرة أنها تلقت ردا... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال لابيد، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: "نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة"، مضيفا: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون، هذه ليست صفقة على سيارة، بل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن".وتابع: "يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى"، مؤكدا أن "القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم".وشدد على ضرورة أن "يكون لدى إسرائيل حكومة جيدة تواجه ربما أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إلقاء نتنياهو كلمة أمام كتلة الحزب الجمهوري في الكونغرس تدخل سافر في الانتخابات قد يعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240321/السيسي-يحذر-من-العواقب-الخطيرة-لأي-عملية-عسكرية-إسرائيلية-في-مدينة-رفح-1087222945.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية بشأن المحتجزين في غزة "حتى لو كانت سيئة"
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى "إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو سيئة"، وذلك غداة إعلان الأخيرة أنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول.
وقال لابيد، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: "نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة"، مضيفا: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون، هذه ليست صفقة على سيارة، بل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى"، مؤكدا أن "القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم".
وشدد على ضرورة أن "يكون لدى إسرائيل حكومة جيدة تواجه ربما أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إلقاء نتنياهو كلمة أمام كتلة الحزب الجمهوري في الكونغرس تدخل سافر في الانتخابات قد يعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.