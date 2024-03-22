https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html
إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية
إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن المقاتلة الروسية "سو – 27" ستتمكن من التفوق على مقاتلة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية "إف – 15" في مبارزة جوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:00+0000
2024-03-22T16:00+0000
2024-03-22T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتشير المقالة التي تم نشرها في صحيفة "ناشينال إنتيريست" الأمريكية، إلى أن المقاتلة الروسية تشكل تحديا خطيرا للمقاتلة الأمريكية، زمن خلال التجربة، أثبتت الطائرة "سو – 27" قوتها بسبب قدرتها العالية على المناورة وسرعتها المذهلة.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-أوصل-أوكرانيا-إلى-حافة-الهاوية-وبدأ-يعاني-من-الهزات--1087270597.html
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روسيا, سلاح روسيا
إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية
16:00 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 16:12 GMT 22.03.2024)
ذكرت صحيفة أمريكية، أن المقاتلة الروسية "سو – 27" ستتمكن من التفوق على مقاتلة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية "إف – 15" في مبارزة جوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب في المواجهة بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وتشير المقالة التي تم نشرها في صحيفة "ناشينال إنتيريست" الأمريكية، إلى أن المقاتلة الروسية تشكل تحديا خطيرا للمقاتلة الأمريكية، زمن خلال التجربة، أثبتت الطائرة "سو – 27" قوتها بسبب قدرتها العالية على المناورة وسرعتها المذهلة.
وأكد المنشور على انه يمكن تجهيز المقاتلة الروسية بمجموعة واسعة من الأسلحة والأجهزة، وهو ما تم عرضه بالفعل في سوريا وأوكرانيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.