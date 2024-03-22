عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html
إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية
إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن المقاتلة الروسية "سو – 27" ستتمكن من التفوق على مقاتلة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية "إف – 15" في مبارزة جوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:00+0000
2024-03-22T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104352/20/1043522093_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_e6b112a35b8e4c6cc6b946f44dca081d.jpg
وتشير المقالة التي تم نشرها في صحيفة "ناشينال إنتيريست" الأمريكية، إلى أن المقاتلة الروسية تشكل تحديا خطيرا للمقاتلة الأمريكية، زمن خلال التجربة، أثبتت الطائرة "سو – 27" قوتها بسبب قدرتها العالية على المناورة وسرعتها المذهلة.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-أوصل-أوكرانيا-إلى-حافة-الهاوية-وبدأ-يعاني-من-الهزات--1087270597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104352/20/1043522093_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_2d30f87b0a61ea16eaeffe4879abd820.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية

16:00 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 16:12 GMT 22.03.2024)
© Sputnik . Vitliy Timikovالمقاتلة الروسية سو-27
المقاتلة الروسية سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Vitliy Timikov
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، أن المقاتلة الروسية "سو – 27" ستتمكن من التفوق على مقاتلة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية "إف – 15" في مبارزة جوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب في المواجهة بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وتشير المقالة التي تم نشرها في صحيفة "ناشينال إنتيريست" الأمريكية، إلى أن المقاتلة الروسية تشكل تحديا خطيرا للمقاتلة الأمريكية، زمن خلال التجربة، أثبتت الطائرة "سو – 27" قوتها بسبب قدرتها العالية على المناورة وسرعتها المذهلة.

وأكد المنشور على انه يمكن تجهيز المقاتلة الروسية بمجموعة واسعة من الأسلحة والأجهزة، وهو ما تم عرضه بالفعل في سوريا وأوكرانيا.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"
15:32 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала