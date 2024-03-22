https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html

إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية

إعلام أمريكي يتحدث عن تفوق مقاتلات "سو - 27" الروسية على نظيرتها "إف-15" الأمريكية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن المقاتلة الروسية "سو – 27" ستتمكن من التفوق على مقاتلة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية "إف – 15" في مبارزة جوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T16:00+0000

2024-03-22T16:00+0000

2024-03-22T16:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وتشير المقالة التي تم نشرها في صحيفة "ناشينال إنتيريست" الأمريكية، إلى أن المقاتلة الروسية تشكل تحديا خطيرا للمقاتلة الأمريكية، زمن خلال التجربة، أثبتت الطائرة "سو – 27" قوتها بسبب قدرتها العالية على المناورة وسرعتها المذهلة.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-أوصل-أوكرانيا-إلى-حافة-الهاوية-وبدأ-يعاني-من-الهزات--1087270597.html

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