https://sputnikarabic.ae/20240322/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-أوصل-أوكرانيا-إلى-حافة-الهاوية-وبدأ-يعاني-من-الهزات--1087270597.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن باريس يجب أن تضع في اعتبارها أن الجيش الذي أرسلته إلى أوكرانيا سيصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T15:32+0000
2024-03-22T15:32+0000
2024-03-22T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وأضاف نيبينزيا إلى أن الغرب أوصل أوكرانيا بالفعل إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"، لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك"
https://sputnikarabic.ae/20240322/لحظة-سقوط-مروحية-أوكرانية-واحتراقها-فيديو-1087267225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"
15:32 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 15:48 GMT 22.03.2024)
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن باريس يجب أن تضع في اعتبارها أن الجيش الذي أرسلته إلى أوكرانيا سيصبح هدفا ذا أولوية بالنسبة لموسكو.
وأضاف نيبينزيا إلى أن الغرب أوصل أوكرانيا بالفعل إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من "الهزات"، لأنه لم يتمكن من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا، استضافته باريس في أواخر فبراير/ شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/ آذار، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف شيكورسكي، إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك"