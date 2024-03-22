عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعجز-عن-الاتفاق-على-دفع-ثمن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1087246934.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن قادة أوروبا عاجزون عن الاتفاق على طرق لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T08:12+0000
2024-03-22T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق فيما بينها بشأن تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بالرغم من الصورة المروجة التي تحدثت عن توافق كامل بين قادة هذه الدول.وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن "المناقشة التي جرت بين زعماء قادة الدول السبع والعشرين، يوم أمس الخميس، عكست هذه الخلافات، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي معارضتهما لتمويل سندات الدفاع".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها اقترحت على زعماء دول الاتحاد الأوروبي في القمة تسريع العمل على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من تحويل المليار الأول للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأول من يوليو/تموز المقبل.وفي نهاية القمة، لم يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بشأن الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الدخل من الأصول المجمدة لروسيا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واقترحوا أن يواصل الوزراء عملهم.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ترامب-يدعو-دول-أوروبا-إلى-إنفاق-المزيد-من-الأموال-على-أوكرانيا-1086961247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف

08:12 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن قادة أوروبا عاجزون عن الاتفاق على طرق لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق فيما بينها بشأن تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بالرغم من الصورة المروجة التي تحدثت عن توافق كامل بين قادة هذه الدول.
وأشارت الصحيفة إلى أن إمكانية إنشاء سندات مشتركة للاتحاد الأوروبي تحظى بدعم فرنسا وإستونيا وبولندا ودول أخرى، لكن ألمانيا وهولندا والنمسا "تعارضها بشدة".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
ترامب يدعو دول أوروبا لإنفاق المزيد من الأموال على أوكرانيا
14 مارس, 07:01 GMT
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن "المناقشة التي جرت بين زعماء قادة الدول السبع والعشرين، يوم أمس الخميس، عكست هذه الخلافات، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي معارضتهما لتمويل سندات الدفاع".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها اقترحت على زعماء دول الاتحاد الأوروبي في القمة تسريع العمل على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من تحويل المليار الأول للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وفي نهاية القمة، لم يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بشأن الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الدخل من الأصول المجمدة لروسيا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واقترحوا أن يواصل الوزراء عملهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:01 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала