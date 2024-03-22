https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعجز-عن-الاتفاق-على-دفع-ثمن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1087246934.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف

إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن قادة أوروبا عاجزون عن الاتفاق على طرق لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T08:12+0000

2024-03-22T08:12+0000

2024-03-22T08:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق فيما بينها بشأن تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بالرغم من الصورة المروجة التي تحدثت عن توافق كامل بين قادة هذه الدول.وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن "المناقشة التي جرت بين زعماء قادة الدول السبع والعشرين، يوم أمس الخميس، عكست هذه الخلافات، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي معارضتهما لتمويل سندات الدفاع".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها اقترحت على زعماء دول الاتحاد الأوروبي في القمة تسريع العمل على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من تحويل المليار الأول للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأول من يوليو/تموز المقبل.وفي نهاية القمة، لم يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بشأن الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الدخل من الأصول المجمدة لروسيا لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واقترحوا أن يواصل الوزراء عملهم.

https://sputnikarabic.ae/20240314/ترامب-يدعو-دول-أوروبا-إلى-إنفاق-المزيد-من-الأموال-على-أوكرانيا-1086961247.html

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