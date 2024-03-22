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https://sputnikarabic.ae/20240322/الاتحاد-الأوروبي-يحول-إلى-أوكرانيا-أول-قسط-مالي-1087249750.html
الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي
الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي
سبوتنيك عربي
الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط مالي قيمته 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:30+0000
2024-03-22T09:35+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي

09:30 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 22.03.2024)
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الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط مالي قيمته 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها.
الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط بقيمة 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها - سبوتنيك عربي
الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط بقيمة 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - إعلام: الاتحاد الأوروبي يعجز عن الاتفاق على دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى كييف
شاهد أيضا - المفوضية الأوروبية تخصص نحو 2 مليار يورو لتعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد
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