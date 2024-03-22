https://sputnikarabic.ae/20240322/الاتحاد-الأوروبي-يحول-إلى-أوكرانيا-أول-قسط-مالي-1087249750.html
الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي
الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي
سبوتنيك عربي
الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط مالي قيمته 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:30+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
الاتحاد الأوروبي يحول إلى أوكرانيا أول قسط مالي
09:30 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 22.03.2024)
الاتحاد الأوروبي يحوّل إلى أوكرانيا أول قسط مالي قيمته 4.5 مليار يورو من إجمالي مبلغ 50 مليار يورو المخطط لها.