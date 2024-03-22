https://sputnikarabic.ae/20240322/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-وصاروخين-باليستيين-تابعين-لـأنصار-الله-1087242325.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين تابعين لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين تابعين لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير زورق مسير وصاروخين باليستيين مضادين للسفن تابعين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T00:45+0000

2024-03-22T00:45+0000

2024-03-22T00:45+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101420/41/1014204154_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ba7f7eda14b6587e1ab53cf5d175cde.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 21 آذار/مارس، بين الساعة 8:50 صباحًا و11:40 صباحًا بتوقيت صنعاء، قامت طائرة تابعة للتحالف بالاشتباك بنجاح وتدمير زورق مسير أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".وأضاف البيان: "كما تمكنت قوات التحالف من الاشتباك بنجاح وتدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه "لم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو التابعة للتحالف".وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240321/القوات-الأمريكية-تعلن-اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-وزورقا-لـأنصار-الله-1087217274.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة