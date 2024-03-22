https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-السويسرية-لا-نستبعد-إمكانية-تأجيل-مؤتمر-السلام-بشأن-أوكرانيا-المقرر-عقده-هذا-الصيف-1087272291.html
الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف
الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، للصحفيين في كينيا، بأن سويسرا لا تستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:44+0000
2024-03-22T16:44+0000
2024-03-22T16:44+0000
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وأضاف كاسيس للصحفيين، أنه "بحلول منتصف أبريل، سنقرر ما سنفعله. هل سنعقد هذا المؤتمر، نعم أم لا؟ هل نؤجل هذا المؤتمر؟ هل نعقد مؤتمرين حتى يتسنى للمناقشات (مع روسيا وأوكرانيا)".وأضاف السياسي: "في كل مكان توجد رغبة في تقديم مساهمة. ولكن هناك أيضًا رغبات بعض الدول التي لا تتوافق دائمًا".وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html
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روسيا, العالم
الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف
صرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، للصحفيين في كينيا، بأن سويسرا لا تستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف.
وأضاف كاسيس للصحفيين، أنه "بحلول منتصف أبريل، سنقرر ما سنفعله. هل سنعقد هذا المؤتمر، نعم أم لا؟ هل نؤجل هذا المؤتمر؟ هل نعقد مؤتمرين حتى يتسنى للمناقشات (مع روسيا وأوكرانيا)".
وأكد وزير الخارجية السويسري أن جميع الدول "تعترف بشرعية سويسرا لهذه الخطوة (عقد المحادثات)" و"سعيدة" بقيام برن بذلك.
وأضاف السياسي: "في كل مكان توجد رغبة في تقديم مساهمة. ولكن هناك أيضًا رغبات بعض الدول التي لا تتوافق دائمًا".
وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.