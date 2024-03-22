https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-السويسرية-لا-نستبعد-إمكانية-تأجيل-مؤتمر-السلام-بشأن-أوكرانيا-المقرر-عقده-هذا-الصيف-1087272291.html

الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف

الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، للصحفيين في كينيا، بأن سويسرا لا تستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T16:44+0000

2024-03-22T16:44+0000

2024-03-22T16:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف كاسيس للصحفيين، أنه "بحلول منتصف أبريل، سنقرر ما سنفعله. هل سنعقد هذا المؤتمر، نعم أم لا؟ هل نؤجل هذا المؤتمر؟ هل نعقد مؤتمرين حتى يتسنى للمناقشات (مع روسيا وأوكرانيا)".وأضاف السياسي: "في كل مكان توجد رغبة في تقديم مساهمة. ولكن هناك أيضًا رغبات بعض الدول التي لا تتوافق دائمًا".وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html

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