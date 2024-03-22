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مراسل "سبوتنيك": إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الخارجية-السويسرية-لا-نستبعد-إمكانية-تأجيل-مؤتمر-السلام-بشأن-أوكرانيا-المقرر-عقده-هذا-الصيف-1087272291.html
الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف
الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، للصحفيين في كينيا، بأن سويسرا لا تستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T16:44+0000
2024-03-22T16:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف كاسيس للصحفيين، أنه "بحلول منتصف أبريل، سنقرر ما سنفعله. هل سنعقد هذا المؤتمر، نعم أم لا؟ هل نؤجل هذا المؤتمر؟ هل نعقد مؤتمرين حتى يتسنى للمناقشات (مع روسيا وأوكرانيا)".وأضاف السياسي: "في كل مكان توجد رغبة في تقديم مساهمة. ولكن هناك أيضًا رغبات بعض الدول التي لا تتوافق دائمًا".وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تفوق-مقاتلات-سو---27-الروسية-على-نظيرتها-إف-16-الأمريكية-1087271159.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية السويسرية: لا نستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف

16:44 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Максим Блинов
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صرح وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، للصحفيين في كينيا، بأن سويسرا لا تستبعد إمكانية تأجيل مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا المقرر عقده هذا الصيف.
وأضاف كاسيس للصحفيين، أنه "بحلول منتصف أبريل، سنقرر ما سنفعله. هل سنعقد هذا المؤتمر، نعم أم لا؟ هل نؤجل هذا المؤتمر؟ هل نعقد مؤتمرين حتى يتسنى للمناقشات (مع روسيا وأوكرانيا)".

وأكد وزير الخارجية السويسري أن جميع الدول "تعترف بشرعية سويسرا لهذه الخطوة (عقد المحادثات)" و"سعيدة" بقيام برن بذلك.

المقاتلة الروسية سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
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16:00 GMT
وأضاف السياسي: "في كل مكان توجد رغبة في تقديم مساهمة. ولكن هناك أيضًا رغبات بعض الدول التي لا تتوافق دائمًا".
وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما ذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا وأنه من المستحيل تنفيذ عملية السلام دون روسيا، وصرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه ستتم دعوة روسيا.
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