https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
القوات الروسية تدمر سفينة دورية أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
القوات الروسية تدمر سفينة دورية أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
سبوتنيك عربي
أصابت القوات المسلحة الروسية بنجاح، بواسطة طائرة مسيّرة "لانتسيت"، إحدى سفن الدورية "تارانتول" من مشروع "205بي"، التابعة للحرس البحري التابع لدائرة حدود الدولة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:52+0000
2024-03-22T09:52+0000
2024-03-22T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
كانت السفينة على رصيف مصنع ميناء أوديسا، على مسافة نحو 40-50 كم من أقرب مواقع الوحدات الروسية في مقاطعة خيرسون.وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت كيف يحدث الاصطدام، ومن ثم يبدأ البحارة الأوكرانيون في إثارة ضجة حول السفينة المحترقة. ولم تظهر بيانات حول الأضرار، التي لحقت بالسفينة، وفقا لموقع "توب كور".أتاحت الضربة السيطرة على جزء كبير من الساحل الأوكراني. وستتمكن القوات المسلحة الروسية من ضرب أعماق أكبر والسيطرة على ساحل أوكرانيا بأكمله، من خلال زيادة مدى هذه الأسلحة. قبل بدء العملية العسكرية، كان لدى الحرس البحري التابع لحرس حدود الدولة في أوكرانيا أربع سفن دورية من هذا المشروع: "بي جي32" (دونباس) و"بي جي57" (نيكولايف) و"بي جي62" (بودلولي) و"بي جي 63" (بافل ديرجافين). وفي الوقت نفسه، تم إغراق "بي جي32" (دونباس") جزئيًا في ماريوبول في أبريل/نيسان 2022، وبعد شهرين تم إخراجها وأصبحت تحت السيطرة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/ماكرون-أوكرانيا-يمكن-أن-تسقط-في-وقت-قريب-جدا-1087242794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر سفينة دورية أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
أصابت القوات المسلحة الروسية بنجاح، بواسطة طائرة مسيّرة "لانتسيت"، إحدى سفن الدورية "تارانتول" من مشروع "205بي"، التابعة للحرس البحري التابع لدائرة حدود الدولة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
كانت السفينة على رصيف مصنع ميناء أوديسا، على مسافة نحو 40-50 كم من أقرب مواقع الوحدات الروسية في مقاطعة خيرسون.
وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت كيف يحدث الاصطدام، ومن ثم يبدأ البحارة الأوكرانيون في إثارة ضجة حول السفينة المحترقة. ولم تظهر بيانات حول الأضرار، التي لحقت بالسفينة، وفقا لموقع "توب كور"
.
أتاحت الضربة السيطرة على جزء كبير من الساحل الأوكراني. وستتمكن القوات المسلحة الروسية من ضرب أعماق أكبر والسيطرة على ساحل أوكرانيا بأكمله، من خلال زيادة مدى هذه الأسلحة.
قبل بدء العملية العسكرية، كان لدى الحرس البحري التابع لحرس حدود الدولة في أوكرانيا أربع سفن دورية من هذا المشروع: "بي جي32" (دونباس) و"بي جي57" (نيكولايف) و"بي جي62" (بودلولي) و"بي جي 63" (بافل ديرجافين). وفي الوقت نفسه، تم إغراق "بي جي32" (دونباس") جزئيًا في ماريوبول في أبريل/نيسان 2022، وبعد شهرين تم إخراجها وأصبحت تحت السيطرة الروسية.