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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/ماكرون-أوكرانيا-يمكن-أن-تسقط-في-وقت-قريب-جدا-1087242794.html
ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"
ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع مع سياسيين فرنسيين في قصر الإليزيه، إن أوكرانيا يمكن أن تسقط في وقت قريب جدًا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T02:49+0000
2024-03-22T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مشارك في الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه، نقل عن ماكرون قوله: "أوكرانيا يمكن أن تسقط بسرعة كبيرة".جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشات حول الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي.وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.وفي 10 مارس/آذار، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا

ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"

02:49 GMT 22.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع مع سياسيين فرنسيين في قصر الإليزيه، إن أوكرانيا يمكن أن تسقط في وقت قريب جدًا.
ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مشارك في الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه، نقل عن ماكرون قوله: "أوكرانيا يمكن أن تسقط بسرعة كبيرة".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
8 مارس, 15:56 GMT
جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشات حول الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/آذار، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
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