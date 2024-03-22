https://sputnikarabic.ae/20240322/ماكرون-أوكرانيا-يمكن-أن-تسقط-في-وقت-قريب-جدا-1087242794.html
ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"
ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع مع سياسيين فرنسيين في قصر الإليزيه، إن أوكرانيا يمكن أن تسقط في وقت قريب جدًا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T02:49+0000
2024-03-22T02:49+0000
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ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مشارك في الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه، نقل عن ماكرون قوله: "أوكرانيا يمكن أن تسقط بسرعة كبيرة".جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشات حول الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي.وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.وفي 10 مارس/آذار، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا
ماكرون: أوكرانيا "يمكن أن تسقط في وقت قريب جدا"
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع مع سياسيين فرنسيين في قصر الإليزيه، إن أوكرانيا يمكن أن تسقط في وقت قريب جدًا.
ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مشارك في الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه، نقل عن ماكرون قوله: "أوكرانيا يمكن أن تسقط بسرعة كبيرة".
جاءت هذه التصريحات في سياق مناقشات حول الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي قد قال بعد مؤتمر حول أوكرانيا استضافته باريس في أواخر فبراير/شباط، إن القادة الغربيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في هذا الصدد، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء.
وفي 10 مارس/آذار، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف شيكورسكي إن جنود حلف شمال الأطلسي موجودون بالفعل في أوكرانيا ولكنه لم يذكر تفاصيل حول عددهم وبلدانهم الأصلية.