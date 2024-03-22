https://sputnikarabic.ae/20240322/الكشف-عن-سبب-غير-متوقع-للوفاة-بين-الشباب-1087264304.html

الكشف عن سبب غير متوقع للوفاة بين الشباب

الكشف عن سبب غير متوقع للوفاة بين الشباب

سبوتنيك عربي

يزداد عدد مرضى سرطان المعدة والأمعاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في العالم، وغالبًا ما يتم اكتشاف هذا المرض الخطير في مراحل متأخرة. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T13:03+0000

2024-03-22T13:03+0000

2024-03-22T13:03+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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عادة ما يتم تشخيص الأورام الخبيثة لدى الجيل الأكبر سنا. وهذا ينطبق أيضًا على سرطان الجهاز الهضمي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه خطير - عمر المرضى آخذ في التناقص.ففي عام 2008، لفتت ريبيكا سيغل، المديرة العلمية لجمعية السرطان الأمريكية، الانتباه إلى هذا الأمر. في ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون أن هذا مرتبط بتحسن التشخيص والكشف في المراحل المبكرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.وفي عام 2019، نشر علماء أوروبيون نتائج دراسة واسعة النطاق: قاموا بتحليل بيانات ما يقرب من 150 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا من 20 دولة للفترة 1990-2016.خلال هذا الوقت، ارتفع عدد التشخيصات الجديدة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا من 0.8 إلى 2.3 لكل مئة ألف شخص. علاوة على ذلك، منذ عام 2004، ارتفع عدد التشخيصات بشكل حاد، مضيفًا ثمانية في المئة سنويا.كيف يظهر المرض؟أظهر تقرير جديد لعلماء أمريكيين أن سرطان القولون والمستقيم انتقل من المركز الرابع إلى المركز الأول بين أسباب الوفاة بالسرطان لدى الرجال وإلى المركز الثاني لدى النساء تحت سن 50 عاما.والوضع مشابه لسرطان المعدة الذي يحتل المرتبة الخامسة بين جميع أنواع الأورام الخبيثة. ما يقرب من نصف الحالات تحدث في الصين واليابان ودول آسيوية أخرى.في عام 2019، كان هناك 1.2 مليون مريض بسرطان المعدة في العالم. ومن بين هؤلاء، أربعة إلى ستة في المئة تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا لمقالة مراجعة أجراها باحثون روس.أسباب المرضوتشمل عوامل الخطر الأورام الحميدة والتهاب الأمعاء واتباع نظام غذائي غير صحي وربما تسهم السمنة وقلة الحركة والتدخين وإدمان الكحول في الإصابة بالمرض.نما يحدث في البقية تلقائيًا.وتشمل عوامل الخطر الأورام الحميدة والتهاب الأمعاء واتباع نظام غذائي غير صحي وربما تساهم السمنة وقلة الحركة والتدخين وإدمان الكحول في الإصابة بالمرض.وقال الدكتور كيمي نج، مدير علاج سرطان القولون والمستقيم المبكر في بوسطن: "بصراحة، نرى الكثير من المرضى الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف. كثير منهم أشخاص أصحاء للغاية ورياضيون".وفي رأيه أن هناك بعض العوامل البيئية وراء هذه الزيادة. ويعتقد أن "هذه العوامل تؤدي إلى تغييرات في الميكروبيوم أو الجهاز المناعي، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في سن مبكرة".على الرغم من أن سرطان الأمعاء والمعدة يتم علاجه بشكل جيد الآن، إلا أنه يمكن أن يعطل الحياة المهنية ويؤثر على الموارد المالية.أعراض المرضيؤكد رسلان باسانوف، طبيب الأورام الروسي: "أعراض سرطان المعدة هي الألم، فقدان الشهية، الغثيان، القيء، تغير في لون البراز. وسرطان القولون والمستقيم هي وجود دم في البراز، تغيرات في شكله، آلام في البطن. يجب استشارة الطبيب على الفور".وأضاف أنه مع الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب، تزيد فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير. يعتمد الكثير على مرحلة المرض والعمر والصحة العامة وعوامل أخرى.

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