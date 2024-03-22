https://sputnikarabic.ae/20240322/المركزي-الروسي-نحن-في-حالة-استعداد-دائم-لعقوبات-جديدة-1087263320.html
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة ويدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T12:44+0000
2024-03-22T12:44+0000
2024-03-22T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
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وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
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روسيا, اقتصاد
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة ويدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية.
وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".
وأكدت نابيولينا أن "البنك المركزي سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة".
وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة، سيتم اتخاذ القرارات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحنا".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.