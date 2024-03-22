عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/المركزي-الروسي-نحن-في-حالة-استعداد-دائم-لعقوبات-جديدة-1087263320.html
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة ويدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T12:44+0000
2024-03-22T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102605/90/1026059055_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_85edfe06cdd906188486813fb1bafd48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة

12:44 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة ويدرس خيارات مختلفة لضمان عمل البنية التحتية.
وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".

وأكدت نابيولينا أن "البنك المركزي سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة".

ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر سفينة دورية أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
09:52 GMT

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة، سيتم اتخاذ القرارات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحنا".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала