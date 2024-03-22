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https://sputnikarabic.ae/20240322/الهجمات-الروسية-الجديدة-على-المنشآت-العسكرية-والحيوية-في-أوكرانيا-1087249074.html
الهجمات الروسية الجديدة على المنشآت العسكرية والحيوية في أوكرانيا
الهجمات الروسية الجديدة على المنشآت العسكرية والحيوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أوكر إنيرغا" أن نظام الطاقة في أوكرانيا تعرض لأكبر هجوم على الإطلاق، حيث أصابت الهجمات المشتركة محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
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تعرف من خلال الإنفوغراف الآتي على أبرز ما جاء حول الهجمات الروسية الجديدة على أراضي أوكرانيا في الساعات الماضية.تابع آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة على موقعنا هنا.
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انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика

الهجمات الروسية الجديدة على المنشآت العسكرية والحيوية في أوكرانيا

09:50 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 22.03.2024)
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أفادت شركة "أوكر إنيرغا" أن نظام الطاقة في أوكرانيا تعرض لأكبر هجوم على الإطلاق، حيث أصابت الهجمات المشتركة محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في البلاد.
تعرف من خلال الإنفوغراف الآتي على أبرز ما جاء حول الهجمات الروسية الجديدة على أراضي أوكرانيا في الساعات الماضية.
الهجمات الروسية الجديدة على المنشآت العسكرية والحيوية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
الهجمات الروسية الجديدة على المنشآت العسكرية والحيوية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
صافرات الإنذار الجوي استمرت طوال الليل تقريبًا على معظم أنحاء البلاد، وتم تنفيذ غارات على أهداف في العديد من المدن.
إحدى أكبر الهجمات استهدفت منشآت في خاركوف: أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أنه تم استهداف مصنع للدبابات ومحطتين للطاقة الحرارية هناك، كما أشار إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.
وقع انفجاران في محطة الطاقة "دنيبرو" في زابوروجيه، حسبما أفاد حاكم المنطقة روغوف لـ"سبوتنيك" الناطقة بالروسية، دون أن يتضرر السد نفسه.
بعد الانفجارات، بحسب وسائل إعلام أوكرانية، تركت كيروفوغراد دون كهرباء جزئيًا. وكانت هناك عمليات إغلاق طارئة في أوديسا ومنطقة دنيبروبيتروفسك.
أفادت شركة الطاقة القابضة الأوكرانية "DTEK" بتعرض عدد من محطات الطاقة الحرارية في أوكرانيا للقصف، وتعرضت معدات المحطات لأضرار بالغة نتيجة الانفجارات.
أبلغت السكك الحديدية الأوكرانية عن انقطاع حركة القطارات في منطقة خاركوف، وتحولت مؤقتًا إلى قاطرات الديزل.
صرحت "Ukrenergo" أن نظام الطاقة تعرض لأكبر هجوم "على الإطلاق".
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