https://sputnikarabic.ae/20240322/شبكة-الكهرباء-في-أوكرانيا-تتعرض-لأكبر-هجوم-على-الإطلاق-1087247572.html
شبكة الكهرباء في أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم على الإطلاق
شبكة الكهرباء في أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "أوكر إنيرغا" أن نظام الطاقة في أوكرانيا تعرض لأكبر هجوم على الإطلاق، حيث أصابت الهجمات المشتركة محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T08:34+0000
2024-03-22T08:34+0000
2024-03-22T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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الليلة الماضية، كان التحذير من الغارات الجوية ساري المفعول في جميع أنحاء أوكرانيا. وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف وخاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وفي مقاطعتي إيفانو فرانكوفسكايا وخميلنيتسكايا. انقطعت الكهرباء جزئيًا عن مدينة كروبيفنتسكي، في مقاطعة كيروفوغراد، وتضررت مرافق البنية التحتية في منطقة كريفوي روغ وفينيتسا.وفقًا لمنسق مترو أنفاق نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، شنت القوات الروسية هجمات صاروخية على مصنع خاركوف لهندسة النقل، وهو جزء من شركة أوكروبورونبروم، وكذلك على محطتين للطاقة الحرارية.وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-8-صواريخ-فامبير-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087243914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شبكة الكهرباء في أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم على الإطلاق
أفادت شركة "أوكر إنيرغا" أن نظام الطاقة في أوكرانيا تعرض لأكبر هجوم على الإطلاق، حيث أصابت الهجمات المشتركة محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في البلاد.
الليلة الماضية، كان التحذير من الغارات الجوية ساري المفعول في جميع أنحاء أوكرانيا. وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف وخاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وفي مقاطعتي إيفانو فرانكوفسكايا وخميلنيتسكايا. انقطعت الكهرباء جزئيًا عن مدينة كروبيفنتسكي، في مقاطعة كيروفوغراد، وتضررت مرافق البنية التحتية في منطقة كريفوي روغ وفينيتسا.
وفقًا لمنسق مترو أنفاق نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، شنت القوات الروسية هجمات صاروخية على مصنع خاركوف لهندسة النقل، وهو جزء من شركة أوكروبورونبروم، وكذلك على محطتين للطاقة الحرارية.
وبدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقا للسلطات الروسية، تدعمه قوات خاصة أوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بضرب المباني السكنية والبنية التحتية السكانية.