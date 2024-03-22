https://sputnikarabic.ae/20240322/برلماني-روسي-لـسبوتنيك-دول-الناتو-لا-تتوقف-عن-التحريض-على-الصراع-الذي-خلقته-بنفسها-1087273191.html

برلماني روسي لـ"سبوتنيك": دول الناتو لا تتوقف عن التحريض على الصراع الذي خلقته بنفسها

برلماني روسي لـ"سبوتنيك": دول الناتو لا تتوقف عن التحريض على الصراع الذي خلقته بنفسها

سبوتنيك عربي

صرح نائب مجلس الدوما أليكسي تشيبا، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على بيان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، حول استعداد الحلف للصراع مع... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T17:37+0000

2024-03-22T17:37+0000

2024-03-22T17:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف تشيبا لـ"سبوتنيك": "(دول حلف شمال الأطلسي) تخدع وتدعم، وتطور هذا الصراع أكثر فأكثر بأفعالها، لقد خلقوه، وهم يحرضون عليه. لذلك، كل هذا هو استمرار لنفس الاستراتيجية التي يتبعها الناتو".أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، اليوم الجمعة، استعداد الحلف للنزاع مع روسيا.وأضاف باور: "هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية أن نكون مستعدين".وكما أشار باور، بدأ الناتو الاستعداد لمثل هذا التطور في عام 2014، مباشرة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وفي عام 2019 بدأ الحلف في العودة إلى الأمن الجماعي، حيث بدأ تغيير الاستراتيجيات والتخطيط العملياتي وتحديث القوات المسلحة للدول الأعضاء.وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".وأضاف أوستن: "من دون دعم من واشنطن، ستظل القوات الأوكرانية أقل تسليحاً ومعرضة للخطر بسبب الافتقار إلى "أنظمة الدفاع الجوي الكافية".ووصف أوستن التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية"، وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.

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