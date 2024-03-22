https://sputnikarabic.ae/20240322/طبيبة-روسية-الوجبات-المتأخرة-تثير-تطور-أمراض-القلب-1087255559.html
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
سبوتنيك عربي
تعتقد الطبيبة الروسية، المختصة بالتغذية، ماريانا غوتوفا، أنه يجب تناول آخر الوجبات قبل موعد النوم، بثلاث ساعات. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:37+0000
2024-03-22T11:37+0000
2024-03-22T11:37+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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ونصحت الطبيبة بعدم تعزيز عادة تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم. وقالت: "خلال الساعات الثلاث التي تسبق النوم، يجب عدم تناول وجبات كاملة. تناول الطعام مباشرة قبل النوم أو في الليل (خاصة إذا كانت هذه عادة لدى الشخص) يعطل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويثير ترسب الدهون النشط وتطور الأمراض المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحفيز عملية الهضم ليلاً يؤثر سلباً على النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية".وحذرت غوتوفا من أن الوجبات المتأخرة تسهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.وأضافت الطبيبة: "إن تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب اضطراب النوم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب"، حسب موقع "ميديك فوروم".وأكدت غوتوفا أن العديد من العادات المرتبطة بأكل الطعام تتعزز بسرعة مع التكرار. الأمر نفسه ينطبق على الذهاب في الليل إلى الثلاجة.وأوصت غوتوفا باتباع جدول يتم فيه تناول الوجبات الرئيسية على مدار اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html
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علوم, الصحة
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
تعتقد الطبيبة الروسية، المختصة بالتغذية، ماريانا غوتوفا، أنه يجب تناول آخر الوجبات قبل موعد النوم، بثلاث ساعات.
ونصحت الطبيبة بعدم تعزيز عادة تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم. وقالت: "خلال الساعات الثلاث التي تسبق النوم، يجب عدم تناول وجبات كاملة. تناول الطعام مباشرة قبل النوم أو في الليل (خاصة إذا كانت هذه عادة لدى الشخص) يعطل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويثير ترسب الدهون النشط وتطور الأمراض المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحفيز عملية الهضم ليلاً يؤثر سلباً على النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية".
وحذرت غوتوفا من أن الوجبات المتأخرة تسهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
وأضافت الطبيبة: "إن تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب اضطراب النوم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب"، حسب موقع "ميديك فوروم"
.
وأكدت غوتوفا أن العديد من العادات المرتبطة بأكل الطعام تتعزز بسرعة مع التكرار. الأمر نفسه ينطبق على الذهاب في الليل إلى الثلاجة.
وأوصت غوتوفا باتباع جدول يتم فيه تناول الوجبات الرئيسية على مدار اليوم.