عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240322/طبيبة-روسية-الوجبات-المتأخرة-تثير-تطور-أمراض-القلب-1087255559.html
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب
سبوتنيك عربي
تعتقد الطبيبة الروسية، المختصة بالتغذية، ماريانا غوتوفا، أنه يجب تناول آخر الوجبات قبل موعد النوم، بثلاث ساعات. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:37+0000
2024-03-22T11:37+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103039/26/1030392678_0:133:2048:1285_1920x0_80_0_0_3c565e5ba877ba7ce1b2a6cd0163aec4.jpg
ونصحت الطبيبة بعدم تعزيز عادة تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم. وقالت: "خلال الساعات الثلاث التي تسبق النوم، يجب عدم تناول وجبات كاملة. تناول الطعام مباشرة قبل النوم أو في الليل (خاصة إذا كانت هذه عادة لدى الشخص) يعطل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويثير ترسب الدهون النشط وتطور الأمراض المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحفيز عملية الهضم ليلاً يؤثر سلباً على النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية".وحذرت غوتوفا من أن الوجبات المتأخرة تسهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.وأضافت الطبيبة: "إن تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب اضطراب النوم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب"، حسب موقع "ميديك فوروم".وأكدت غوتوفا أن العديد من العادات المرتبطة بأكل الطعام تتعزز بسرعة مع التكرار. الأمر نفسه ينطبق على الذهاب في الليل إلى الثلاجة.وأوصت غوتوفا باتباع جدول يتم فيه تناول الوجبات الرئيسية على مدار اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240320/طبيبة-روسية-تتحدث-عن-ممارسات-خاطئة-عند-تناول-الإفطار-1087206158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103039/26/1030392678_79:0:1970:1418_1920x0_80_0_0_eacffee59b61d918917bdb010d53062d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

طبيبة روسية: الوجبات المتأخرة تثير تطور أمراض القلب

11:37 GMT 22.03.2024
© flickr.com / Izzeddeen Al Karajehأكلة الكبسة
أكلة الكبسة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© flickr.com / Izzeddeen Al Karajeh
تابعنا عبر
تعتقد الطبيبة الروسية، المختصة بالتغذية، ماريانا غوتوفا، أنه يجب تناول آخر الوجبات قبل موعد النوم، بثلاث ساعات.
ونصحت الطبيبة بعدم تعزيز عادة تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم. وقالت: "خلال الساعات الثلاث التي تسبق النوم، يجب عدم تناول وجبات كاملة. تناول الطعام مباشرة قبل النوم أو في الليل (خاصة إذا كانت هذه عادة لدى الشخص) يعطل عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية ويثير ترسب الدهون النشط وتطور الأمراض المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحفيز عملية الهضم ليلاً يؤثر سلباً على النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية".
فطور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
مجتمع
طبيبة روسية تتحدث عن ممارسات خاطئة عند تناول الفطور
20 مارس, 13:29 GMT
وحذرت غوتوفا من أن الوجبات المتأخرة تسهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
وأضافت الطبيبة: "إن تناول الطعام قبل النوم يمكن أن يسبب اضطراب النوم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب"، حسب موقع "ميديك فوروم".
وأكدت غوتوفا أن العديد من العادات المرتبطة بأكل الطعام تتعزز بسرعة مع التكرار. الأمر نفسه ينطبق على الذهاب في الليل إلى الثلاجة.
وأوصت غوتوفا باتباع جدول يتم فيه تناول الوجبات الرئيسية على مدار اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала