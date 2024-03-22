https://sputnikarabic.ae/20240322/علماء-يوصون-بطريقة-صحية-لطهي-البروكلي-1087269257.html

علماء يوصون بطريقة صحية لطهي "البروكلي"

علماء يوصون بطريقة صحية لطهي "البروكلي"

سبوتنيك عربي

اكتسب البروكلي سمعة طيبة في السنوات الأخيرة كأحد أنواع الخضروات المفيدة بسبب مستوياته العالية من مركب مفيد بشكل خاص يسمى السلفورافان. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T15:06+0000

2024-03-22T15:06+0000

2024-03-22T15:29+0000

علوم

الصحة

مجتمع

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048690708_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_24c1d9ad4de584dc168d930be179a63d.jpg

مع بعض الدراسات المبكرة التي توضح كيف يلعب هذا المركب دورًا بالتحكم في نسبة السكر في الدم وربما يكون له فوائد مضادة للسرطان، فلا عجب أن حبوب البروكلي آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2011، أن تناول الخضار الكاملة يمنحك المزيد من السلفورافان مقارنة بتناول المكملات الغذائية، لذلك قرر فريق من الباحثين الصينيين محاولة العثور على أفضل طريقة لطهي البروكلي.ويحتوي السلفورافان على إنزيم الميروزيناز، الذي طورته النباتات للدفاع عن نفسها ضد الحيوانات العاشبة، ومن خلال ما يعرف بـ "نشاط الميروزيناز"، تتحول الجلوكوزينات إلى سلفورافان، وهو ما نريده.ومن ثم، فإن أكبر كمية من السلفورافان التي يمكنك الحصول عليها من البروكلي هي عن طريق مضغ الزهور النيئة.وهذا ما دفع فريق الباحثين إلى التفكير في نتائج القلي السريع، وهي الطريقة الأكثر شعبية لتحضير الخضار في الصين.اشترى الفريق مجموعة من البروكلي من السوق المحلية وبدأوا العمل على قياس مستويات المركبات في الخضروات أثناء تواجدهم.أولاً، قاموا بغسل البروكلي، وتقطيعه إلى قطع بحجم 2 ملم للحصول على أكبر قدر ممكن من نشاط الميروزيناز (تذكر أن النشاط يحدث عند تلف البروكلي).وكانت فترة الانتظار البالغة 90 دقيقة هي معرفة ما إذا كان البروكلي سيحظى بمزيد من الوقت لتطوير المركبات المفيدة قبل طهيه قليلاً.وخلص الفريق إلى أن "نتائجنا تشير إلى أنه بعد تقطيع زهور البروكلي إلى قطع صغيرة، يجب تركها لمدة 90 دقيقة قبل الطهي"، مضيفين أنهم لم يختبروها ولكنهم اعتقدوا أن "30 دقيقة ستكون مفيدة أيضًا".

https://sputnikarabic.ae/20240322/طبيبة-روسية-الوجبات-المتأخرة-تثير-تطور-أمراض-القلب-1087255559.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة