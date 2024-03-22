https://sputnikarabic.ae/20240322/مصادر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-حساسة---1087252300.html
مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة
مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة
سبوتنيك عربي
كشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:52+0000
2024-03-22T10:52+0000
2024-03-22T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".وفقا للمنسق، فإن الاستعدادات كانت جارية هناك لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".كما أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن استهداف القوات الروسية لمصنع "يوجماش" العسكري في دنيبروبيتروفسك، حيث يتم تجميع الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "استهدفت (القوات الروسية) منطقة دنيبروبيتروفسك بأربع ضربات، فيما تم شن ضربة واحدة على مدينة دنيبرودزرجينسك (التي أعاد نظام كييف تسميتها الآن إلى كاميانسك)".وأوضح حول الأضرار قائلا: "انقطع التيار الكهربائي في دنيبرودزرجينسك، فيما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قوي أعقبه انفجار في "مصنع "يوجماش" لبناء الآلات، والذي يحمل اسم " ماكاروف آ. م."، في دنيبروبيتروفسك".
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
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العالم
مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة
كشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".
وتابع ليبيديف أن المصادر في مقاطعة خميلنيتسكي أبلغت عن استهداف صاروخين لضواحي المقاطعة. بالإضافة إلى وصول صواريخ أخرى إلى المطار في مقاطعة خميلنيتسكي وتحديدا في مدينة ستاروكونستانتينوف.
وفقا للمنسق، فإن الاستعدادات كانت جارية هناك لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".
كما أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن استهداف القوات الروسية لمصنع "يوجماش" العسكري في دنيبروبيتروفسك، حيث يتم تجميع الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "استهدفت (القوات الروسية) منطقة دنيبروبيتروفسك بأربع ضربات، فيما تم شن ضربة واحدة على مدينة دنيبرودزرجينسك (التي أعاد نظام كييف تسميتها الآن إلى كاميانسك)".
وأوضح حول الأضرار قائلا: "انقطع التيار الكهربائي في دنيبرودزرجينسك، فيما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قوي أعقبه انفجار في "مصنع "يوجماش" لبناء الآلات، والذي يحمل اسم " ماكاروف آ. م."، في دنيبروبيتروفسك".