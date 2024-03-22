عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مصادر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-حساسة---1087252300.html
مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة
مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة
سبوتنيك عربي
كشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:52+0000
2024-03-22T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".وفقا للمنسق، فإن الاستعدادات كانت جارية هناك لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".كما أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن استهداف القوات الروسية لمصنع "يوجماش" العسكري في دنيبروبيتروفسك، حيث يتم تجميع الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "استهدفت (القوات الروسية) منطقة دنيبروبيتروفسك بأربع ضربات، فيما تم شن ضربة واحدة على مدينة دنيبرودزرجينسك (التي أعاد نظام كييف تسميتها الآن إلى كاميانسك)".وأوضح حول الأضرار قائلا: "انقطع التيار الكهربائي في دنيبرودزرجينسك، فيما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قوي أعقبه انفجار في "مصنع "يوجماش" لبناء الآلات، والذي يحمل اسم " ماكاروف آ. م."، في دنيبروبيتروفسك".
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تدمر-سفينة-دورية-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1087250678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصادر لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أوكرانية حساسة

10:52 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".

وتابع ليبيديف أن المصادر في مقاطعة خميلنيتسكي أبلغت عن استهداف صاروخين لضواحي المقاطعة. بالإضافة إلى وصول صواريخ أخرى إلى المطار في مقاطعة خميلنيتسكي وتحديدا في مدينة ستاروكونستانتينوف.

وفقا للمنسق، فإن الاستعدادات كانت جارية هناك لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر سفينة دورية أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
09:52 GMT
كما أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن استهداف القوات الروسية لمصنع "يوجماش" العسكري في دنيبروبيتروفسك، حيث يتم تجميع الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "استهدفت (القوات الروسية) منطقة دنيبروبيتروفسك بأربع ضربات، فيما تم شن ضربة واحدة على مدينة دنيبرودزرجينسك (التي أعاد نظام كييف تسميتها الآن إلى كاميانسك)".
وأوضح حول الأضرار قائلا: "انقطع التيار الكهربائي في دنيبرودزرجينسك، فيما تم الإبلاغ عن وقوع انفجار قوي أعقبه انفجار في "مصنع "يوجماش" لبناء الآلات، والذي يحمل اسم " ماكاروف آ. م."، في دنيبروبيتروفسك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала