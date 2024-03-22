https://sputnikarabic.ae/20240322/مقتل-5-مدنيين-وخطف-آخرين-في-هجوم-لـ-داعش-على-أشخاص-يجمعون-الكمأة-شرقي-سوريا-1087264558.html

مقتل 5 مدنيين وخطف آخرين في هجوم لـ "داعش" على أشخاص يجمعون "الكمأة" شرقي سوريا

مقتل 5 مدنيين وخطف آخرين في هجوم لـ "داعش" على أشخاص يجمعون "الكمأة" شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل 5 مدنيين في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على مجموعة من المدنيين الذين يعملون في جمع فطر "الكمأة" في بادية محافظة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T13:07+0000

2024-03-22T13:07+0000

2024-03-22T13:07+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

رصد عسكري

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/10/1087039852_0:53:768:485_1920x0_80_0_0_3621d7bc2380e41c28214761f18331bb.jpg

وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الجمعة 22 مارس/ آذار، بمقتل خمس مدنيين، في حين ما زال مصير ثلاثة منهم مجهولاً بعد هجوم نفذته مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي على مجموعة من المدنيين أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في بادية (السبخة) جنوب غرب محافظة الرقة، شرقي سوريا.وأشار المراسل أن الهجوم وقع عصر أمس الخميس، في منطقة تتوسط بادية الرقة الغربية، المفتوحة على بادية حمص المرتبطة بمنطقة الــ 55 بمحيط التنف حيث قاعدة الجيش الأمريكي والذي تنتشر في محيطها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يقومون باستهداف كل مدني سوري في تلك المنطقة.وكانت مصادر رسمية تحدثت إليها "سبوتنيك" قد أكدت أنها تكرر يوميا تحذيراتها للمدنيين من عدم التوجه لمناطق البادية الجنوبية من المحافظة وذلك لكثرة الألغام إضافة إلى أنها مفتوحة على منطقة (الـ 55) في بادية حمص، والتي تضم قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف، ويتمركز في محيطها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وسقط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة انفجار الألغام الأرضية أو بسبب هجمات دموية يشنها مسلحو خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي على الباحثين عن الكمأة في مناطق البادية السورية التي تتحلق حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، شرقي البلاد.ويصادف موسم جمع الكمأة هذه الفترة من السنة، وهو يعد مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان البادية السورية، ومعين كبير لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادهم جراء الحصار الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20240322/مقتل-4-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-بغارة-تركية-شمالي-العراق-فيديو-1087252129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك