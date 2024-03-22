https://sputnikarabic.ae/20240322/مقتل-4-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-بغارة-تركية-شمالي-العراق-فيديو-1087252129.html
مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة تركية شمالي العراق... فيديو
مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة تركية شمالي العراق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال عملية جوية شمالي... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:28+0000
2024-03-22T10:28+0000
2024-03-22T10:28+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إن "القوات التركية حيدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمالي العراق".وأضافت: "نواصل عملياتنا دون انقطاع للقضاء على الإرهاب من مصدره".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاع-التركية-العراق-يعتبر-حزب-العمال-الكردستاني-تهديدا-1087222300.html
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة تركية شمالي العراق... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال عملية جوية شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إن "القوات التركية حيدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمالي العراق
".
وأضافت: "نواصل عملياتنا دون انقطاع للقضاء على الإرهاب من مصدره".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي
، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصره.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها
، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.