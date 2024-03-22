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https://sputnikarabic.ae/20240322/مقررة-أممية-الجنائية-الدولية-قد-تحتاج-50-عاما-للتحقيق-في-جرائم-إسرائيل-1087267352.html
مقررة أممية: "الجنائية الدولية" قد تحتاج 50 عاما للتحقيق في جرائم إسرائيل
مقررة أممية: "الجنائية الدولية" قد تحتاج 50 عاما للتحقيق في جرائم إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، إن هناك كم هائل من الأدلة المتعلقة بجرائم دولية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الـ6... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T14:19+0000
2024-03-22T14:19+0000
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وأضافت: "هذه الجرائم ربما تشغل المحكمة الجنائية الدولية لمدة 50 عاما حتى تنتهي من التحقيق فيها، وفقا لوتيرة المحاكمة الحالية".ونشرت ألبانيز، على حسابها في موقع "إكس"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق مقتل 4 مدنيين فلسطينيين بواسطة طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس في قطاع غزة.وفي الـ6 من مارس/ آذار الجاري، قدمت جنوب أفريقيا طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ تدابير إضافية احترازية إضافية وتعديل أمرها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/ شباط، بشأن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل لمنعها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتلى ذلك أمر المحكمة لإسرائيل بتقديم ما يفيد اتخاذها لتدابير تتوافق مع قرار المحكمة.كما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في سابع زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل"، مشيرةً إلى أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية، إضافة إلى تفجير المبنى التخصصي في المجمع، واستهداف جميع مناطق غزة بالقصف العشوائي، الذي تسبب حتى الآن في مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مرصد-دولي-لحقوق-الإنسان-إسرائيل-تستبيح-دماء-الفلسطينيين-في-غزة-وتحرق-المنازل-في-محيط-مجمع-الشفاء-1087255818.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

مقررة أممية: "الجنائية الدولية" قد تحتاج 50 عاما للتحقيق في جرائم إسرائيل

14:19 GMT 22.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatibأطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، إن هناك كم هائل من الأدلة المتعلقة بجرائم دولية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأضافت: "هذه الجرائم ربما تشغل المحكمة الجنائية الدولية لمدة 50 عاما حتى تنتهي من التحقيق فيها، وفقا لوتيرة المحاكمة الحالية".
ونشرت ألبانيز، على حسابها في موقع "إكس"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق مقتل 4 مدنيين فلسطينيين بواسطة طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وفي الـ6 من مارس/ آذار الجاري، قدمت جنوب أفريقيا طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ تدابير إضافية احترازية إضافية وتعديل أمرها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/ شباط، بشأن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل لمنعها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتلى ذلك أمر المحكمة لإسرائيل بتقديم ما يفيد اتخاذها لتدابير تتوافق مع قرار المحكمة.
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مرصد دولي لحقوق الإنسان: إسرائيل تستبيح دماء الفلسطينيين في غزة وتحرق المنازل في محيط مجمع الشفاء
11:43 GMT
كما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في سابع زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل"، مشيرةً إلى أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية، إضافة إلى تفجير المبنى التخصصي في المجمع، واستهداف جميع مناطق غزة بالقصف العشوائي، الذي تسبب حتى الآن في مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألفا آخرين.
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