عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/-الكرملين-روسيا-الآن-في-حالة-حرب-وعلى-الجميع-فهم-ذلك-1087249868.html
الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك
الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:29+0000
2024-03-22T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".وفي سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الكرملين-محاولات-الناتو-لتوسيع-نفوذه-لا-تسهم-بالاستقرار-في-القوقاز-1087157530.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك

09:29 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 22.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.
وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
الكرملين: محاولات الناتو لتوسيع نفوذه لا تسهم بالاستقرار في شمال القوقاز
19 مارس, 10:21 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها.
وفي سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:01 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала