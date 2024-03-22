https://sputnikarabic.ae/20240322/-الكرملين-روسيا-الآن-في-حالة-حرب-وعلى-الجميع-فهم-ذلك-1087249868.html
الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك
الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:29+0000
2024-03-22T09:29+0000
2024-03-22T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".وفي سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الكرملين-محاولات-الناتو-لتوسيع-نفوذه-لا-تسهم-بالاستقرار-في-القوقاز-1087157530.html
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روسيا
الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك
09:29 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 22.03.2024)
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.
وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها.
وفي سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.