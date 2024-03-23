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إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم
إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم
سبوتنيك عربي
وافقت إسرائيل على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T18:41+0000
2024-03-23T18:41+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر وافق على المقترح الأمريكي حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة أن الفريق الإسرائيلي المفاوض في انتظار رد حركة "حماس"، بمعنى أن الكرة عادت مرة أخرى إلى أيدي حماس، مشيرة إلى أن ملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو إحدى أهم نقطتي الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة، إلى جانب عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.وفي السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي بارز، أمس الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الهدنة الإنسانية قريبا وأنه يتم التأكد مما إذا كانت الحركة جادة أم لا.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.وأول أمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل".وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: "نقدر جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولكن لا نلاحظ نتائج ملموسة تذكر لجولاته المكوكية في المنطقة"، مضيفةً أنه "مع كل جولة لبلينكن بالمنطقة تصعّد إسرائيل عدوانها على شعبنا فتقتل دون رقيب وتعتقل وتعذب المئات".وأوضحت أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعداد كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وتعذبهم بصورة وحشية"، لافتةً إلى أنها "أقدمت على تفجير المبنى التخصصي في المجمع، فضلًا عن التصعيد بالقصف العشوائي لكل مكان وحركة بغزة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240322/مسؤول-إسرائيلي-بارز-هناك-فرصة-للتوصل-إلى-اتفاق-قريبا-وسنعرف-ما-إذا-كانت-حماس-جادة-1087254564.html
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الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

إسرائيل توافق على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم

18:41 GMT 23.03.2024
© AFP 2023 / Jack Guezإسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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وافقت إسرائيل على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر وافق على المقترح الأمريكي حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن الفريق الإسرائيلي المفاوض في انتظار رد حركة "حماس"، بمعنى أن الكرة عادت مرة أخرى إلى أيدي حماس، مشيرة إلى أن ملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو إحدى أهم نقطتي الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة، إلى جانب عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مسؤول إسرائيلي بارز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قريبا وسنعرف ما إذا كانت "حماس" جادة
أمس, 11:31 GMT
وفي السياق نفسه، قال مسؤول إسرائيلي بارز، أمس الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الهدنة الإنسانية قريبا وأنه يتم التأكد مما إذا كانت الحركة جادة أم لا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.
وأول أمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: "نقدر جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولكن لا نلاحظ نتائج ملموسة تذكر لجولاته المكوكية في المنطقة"، مضيفةً أنه "مع كل جولة لبلينكن بالمنطقة تصعّد إسرائيل عدوانها على شعبنا فتقتل دون رقيب وتعتقل وتعذب المئات".
وأوضحت أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعداد كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وتعذبهم بصورة وحشية"، لافتةً إلى أنها "أقدمت على تفجير المبنى التخصصي في المجمع، فضلًا عن التصعيد بالقصف العشوائي لكل مكان وحركة بغزة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية: لن ننهي العملية في مجمع الشفاء إلا بعد إلقاء القبض على إلارهابيين
17:24 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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