الأجهزة الخاصة الروسية تعتقل المشتبه بهم في تنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي قرب الحدود مع أوكرانيا
08:53 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 09:19 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون يقتربون من جثث الضحايا بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، بأن أجهزة الأمن الخاصة في مقاطعة بريانسك، اعتقلت المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقالت اللجنة: "تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مقاطعة بريانسك من بين منفذي الهجوم الإرهابي في "كروكوس". وبدأ المحققون العمل معهم".
ووفقا للجنة، "تستمر إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "فريق تحقيق مكون من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم وخبراء من لجنة التحقيق الروسية يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية".
وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
وأضاف الأمن: "بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم".
ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".