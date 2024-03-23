https://sputnikarabic.ae/20240323/الأجهزة-الخاصة-الروسية-تعتقل-المشتبه-بهم-في-تنفيذ-هجوم-كروكوس-الإرهابي-قرب-الحدود-مع-أوكرانيا-1087289153.html

الأجهزة الخاصة الروسية تعتقل المشتبه بهم في تنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي قرب الحدود مع أوكرانيا

الأجهزة الخاصة الروسية تعتقل المشتبه بهم في تنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي قرب الحدود مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، بأن أجهزة الأمن الخاصة في مقاطعة بريانسك، اعتقلت المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي بالقرب من الحدود الأوكرانية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T08:53+0000

2024-03-23T08:53+0000

2024-03-23T09:19+0000

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285231_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_226644a2639bdc94b2f2a03da1d7256b.jpg

وقالت اللجنة: "تم اعتقال 4 من المشتبه بهم في مقاطعة بريانسك من بين منفذي الهجوم الإرهابي في "كروكوس". وبدأ المحققون العمل معهم".وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".

https://sputnikarabic.ae/20240323/نائب-مجلس-الدوما-اعتقال-اثنين-من-المشتبه-بهم-في-الهجوم-على--كروكوس-سيتي-1087287293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم