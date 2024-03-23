https://sputnikarabic.ae/20240323/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تحولت-لمدة-10-سنوات-على-أيدي-الغرب-إلى-مركز-للإرهاب-في-أوروبا-1087291900.html

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت لمدة 10 سنوات على أيدي الغرب إلى مركز للإرهاب في أوروبا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت لمدة 10 سنوات على أيدي الغرب إلى مركز للإرهاب في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس"، أن أوكرانيا تحولت على أيدي الغرب... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T10:46+0000

2024-03-23T10:46+0000

2024-03-23T10:46+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "الشيء الرئيسي هو ألا تنسى السلطات الأمريكية كيف ربطت معلوماتها وبيئتها السياسية بين الإرهابيين الذين أطلقوا النار على الناس في "كروكوس سيتي" وبين تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".وقالت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان: "أجهزة المخابرات الغربية عرفت بالأمس أن الجناة كانوا مشابهين لتنظيم داعش. ولهذا السبب بدأوا في تغذية هذه النسخة. مرة أخرى. كانوا يعرفون من هم الجناة. قبل الاعتقال. هذه مشاركة مباشرة".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/جهاز-الأمن-الروسي-الإرهابيون-خططوا-لعبور-الحدود-وأجروا-اتصالات-على-الجانب-الأوكراني-1087289276.html

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