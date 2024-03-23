https://sputnikarabic.ae/20240323/جهاز-الأمن-الروسي-الإرهابيون-خططوا-لعبور-الحدود-وأجروا-اتصالات-على-الجانب-الأوكراني-1087289276.html
جهاز الأمن الروسي: الإرهابيون خططوا لعبور الحدود وأجروا اتصالات على الجانب الأوكراني
جهاز الأمن الروسي: الإرهابيون خططوا لعبور الحدود وأجروا اتصالات على الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T08:59+0000
2024-03-23T08:59+0000
2024-03-23T09:41+0000
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".وأشار إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث"، مضيفا أن "الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ".وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن "الإرهابيين المحتجزين في مقاطعة بريانسك يتم نقلهم حاليًا إلى موسكو".وأشار إلى أنه إذا تأكدت المعلومات حول التورط الأوكراني "فيجب أن يكون هناك رد واضح في ساحة المعركة". وذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.وقالت لجنة التحقيق على "تلغرام": "في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى هو 93 شخصًا. وعدد القتلى سيرتفع أكثر".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html
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روسيا, العالم
جهاز الأمن الروسي: الإرهابيون خططوا لعبور الحدود وأجروا اتصالات على الجانب الأوكراني
08:59 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 23.03.2024)
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".
وأضاف الأمن: "بعد الهجوم الإرهابي، حاول الإرهابيون عبور الحدود الروسية مع أوكرانيا وكان لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب الأوكراني، وأجروا اتصالات معهم".
وأشار إلى أن "الهجوم الإرهابي الذي وقع تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث"، مضيفا أن "الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن "الإرهابيين المحتجزين في مقاطعة بريانسك يتم نقلهم حاليًا إلى موسكو".
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا ورعاتها هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو".
وأشار إلى أنه إذا تأكدت المعلومات حول التورط الأوكراني "فيجب أن يكون هناك رد واضح في ساحة المعركة".
وذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.
وقالت لجنة التحقيق على "تلغرام": "في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى هو 93 شخصًا. وعدد القتلى سيرتفع أكثر".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".