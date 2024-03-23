https://sputnikarabic.ae/20240323/الخارجية-الروسية-سيتم-معاقبة-المسؤولين-الذين-أمروا-بالهجوم-الإرهابي-1087305369.html
الخارجية الروسية: سيتم معاقبة المسؤولين الذين أمروا بالهجوم الإرهابي
الخارجية الروسية: سيتم معاقبة المسؤولين الذين أمروا بالهجوم الإرهابي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنه سيتم معاقبة مرتكبي ومنظمي وعملاء الهجوم الإرهابي في كروكوس، وسيتم إجراء التقييمات... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T13:46+0000
2024-03-23T13:46+0000
2024-03-23T13:46+0000
روسيا
العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بالقرب من موسكو، أن "الخدمات الخاصة الروسية ووكالات إنفاذ القانون تحقق في الحادث".ويشار إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد ظهور المعلومات عن المأساة، بدأت التعازي تتوالى من "رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء سلطات الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والمواطنين المعنيين"، و"بيانات من الرؤساء والوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة في الدول الأجنبية".أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وحسب أخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرون، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html
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روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو
الخارجية الروسية: سيتم معاقبة المسؤولين الذين أمروا بالهجوم الإرهابي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنه سيتم معاقبة مرتكبي ومنظمي وعملاء الهجوم الإرهابي في كروكوس، وسيتم إجراء التقييمات القانونية والسياسية اللازمة.
وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بالقرب من موسكو، أن "الخدمات الخاصة الروسية ووكالات إنفاذ القانون تحقق في الحادث".
وأضافت زاخاروفا: "ستتم معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي ومنظميه وعملائه. وسيتم إجراء التقييمات القانونية والسياسية اللازمة".
ويشار إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد ظهور المعلومات عن المأساة، بدأت التعازي تتوالى من "رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء سلطات الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والمواطنين المعنيين"، و"بيانات من الرؤساء والوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة في الدول الأجنبية".
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
وحسب أخر البيانات الرسمية، قُتل 133 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرون، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.