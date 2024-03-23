https://sputnikarabic.ae/20240323/بوتين-يخاطب-الروس-بعد-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087302720.html

بوتين يخاطب المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"... فيديو

بوتين يخاطب المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"... فيديو

سبوتنيك عربي

بوتين يخاطب الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"

2024-03-23T12:32+0000

2024-03-23T12:32+0000

2024-03-23T13:13+0000

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

فلاديمير بوتين

أخبار روسيا اليوم

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ووصف الرئيس بوتين في خطاب للشعب الروسي بعد الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس قرب موسكو ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.وأشار الرئيس بوتين أن منفذو هجوم كروكوس الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.وأوضح الرئيس بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.وأكد الرئيس بوتين أن "جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سيتعرضون لعقوبة عادلة ولا مفر منها. من هم ومن يرشدهم. وأكرر، سوف نحدد ونعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين الذين أعدوا هذه الفظائع".ولفت بوتين أن روسيا اجتازت اختبارات صعبة كثيرًا وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا، مؤكدا أن "لا أحد ولا شيء يستطيع أن يهز وحدتنا وإرادتنا. إن تصميمنا وشجاعتنا هما قوة شعب روسيا الموحد".وأكد بوتين أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق أخرى.وأعرب بوتين عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html

https://sputnikarabic.ae/20240323/الهجوم-الإرهابي-على-قاعةكروكوس-سيتي-في-ضواحي-موسكو-1087296911.html

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كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو سبوتنيك عربي كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو 2024-03-23T12:32+0000 true PT4M50S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بوتين يخاطب الروس بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"