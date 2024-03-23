https://sputnikarabic.ae/20240323/الخارجية-الروسية-ينبغي-أن-تكون-مكافحة-الإرهاب-محور-اهتمام-القوى-السليمة-في-المجتمع-الدولي-1087306077.html

الخارجية الروسية: ينبغي أن تكون مكافحة الإرهاب محور اهتمام القوى السليمة في المجتمع الدولي

الخارجية الروسية: ينبغي أن تكون مكافحة الإرهاب محور اهتمام القوى السليمة في المجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن مكافحة الإرهاب العالمي يجب أن تظل محور اهتمام جميع القوى السليمة في المجتمع الدولي،... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T13:43+0000

2024-03-23T13:43+0000

2024-03-23T13:43+0000

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

العالم

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وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بالقرب من موسكو: "بلادنا تدعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي، وتدينه بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت أعمال إرهابية".وتابعت: "نعرب عن خالص امتناننا لكل من لم يبقوا غير مباليين في مواجهة المأساة".ويشار إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد ظهور المعلومات عن المأساة، بدأت التعازي تتوالى من "رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء سلطات الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والمواطنين المعنيين"، و"بيانات من الرؤساء والوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة في الدول الأجنبية".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.وقال الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للإجراءات المنسقة للوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في منطقة بريانسك".

https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html

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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو, العالم