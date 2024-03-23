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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... ارتفاع عدد القتلى إلى 143 شخصا
https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html
محللون سياسيون لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي في موسكو صناعة غربية بامتياز
محللون سياسيون لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي في موسكو صناعة غربية بامتياز
سبوتنيك عربي
يرى محللون سياسيون أن تورط أي تنظيم أو دولة ما في الهجوم الإرهابي الذي حدث في موسكو، لا يعفي الغرب من المسؤولية. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T11:28+0000
2024-03-23T11:31+0000
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وقال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن كل ذلك يحدث بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.واتهم يوسف واشنطن وجهاز الاستخبارات الأمريكي بتجنيد أشخاصا لتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي على موسكو، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.واعتبر أن التحذير الذي صدر في 7 مارس/ آذار الجاري، بشأن احتمال مهاجمة المتطرفين لتجمعات كبيرة في موسكو يثبت علم واشنطن بالعملية.وأشار إلى أن التهمة اليوم موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها من تدعم الإرهاب والتطرف، وتقود منظمات الإرهاب العالمي.وفي السياق، قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، إن حجم الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له موسكو لا يمكن أن يكون صنيعة منظمة واحدة، مهما كانت أهميتها أو قوتها.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه ليس من المهم معرفة من نفذ هذه الجريمة الإرهابية، بل من يقف خلفها ووفر الإمكانيات والدعم والتغطية والآلية، وغيرها من النقاط التي دفعت الإرهابيين لارتكاب هذه الجريمة.واعتبر أن هذا الهجوم جاء ضمن سياق المواجهة بين روسيا والغرب.ويرى أبو زيد أن "الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من الحرب العالمية الثالثة التي تدور في العالم لكن بوسائل جديدة ومختلفة، وأحيانا هذه الحروب تتم بالوكالة وعبر الوسطاء، وليست مباشرة، باعتبار أن الحروب المباشرة باتت مكلفة للجميع فتم استبدالها بالحروب الناعمة واستعمال وسطاء للوصول للأهداف المرجوة".يذكر أن 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أمس الجمعة.ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل، وعشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال.
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار

محللون سياسيون لـ"سبوتنيك": الهجوم الإرهابي في موسكو صناعة غربية بامتياز

11:28 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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حصري
يرى محللون سياسيون أن تورط أي تنظيم أو دولة ما في الهجوم الإرهابي الذي حدث في موسكو، لا يعفي الغرب من المسؤولية.
وقال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن كل ذلك يحدث بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
واتهم يوسف واشنطن وجهاز الاستخبارات الأمريكي بتجنيد أشخاصا لتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي على موسكو، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واعتبر أن التحذير الذي صدر في 7 مارس/ آذار الجاري، بشأن احتمال مهاجمة المتطرفين لتجمعات كبيرة في موسكو يثبت علم واشنطن بالعملية.
الطابق العلوي المحترق من قاعة الحفلات الموسيقية آثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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وأشار إلى أن التهمة اليوم موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها من تدعم الإرهاب والتطرف، وتقود منظمات الإرهاب العالمي.
وشدد المحلل السياسي السوري على أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا، وراح ضحيته عشرات الأبرياء لا يخرج عن كونه صناعة غربية بامتياز لكن بأدوات إرهابية.
وفي السياق، قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، إن حجم الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له موسكو لا يمكن أن يكون صنيعة منظمة واحدة، مهما كانت أهميتها أو قوتها.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه ليس من المهم معرفة من نفذ هذه الجريمة الإرهابية، بل من يقف خلفها ووفر الإمكانيات والدعم والتغطية والآلية، وغيرها من النقاط التي دفعت الإرهابيين لارتكاب هذه الجريمة.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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واعتبر أن هذا الهجوم جاء ضمن سياق المواجهة بين روسيا والغرب.
ويرى أبو زيد أن "الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من الحرب العالمية الثالثة التي تدور في العالم لكن بوسائل جديدة ومختلفة، وأحيانا هذه الحروب تتم بالوكالة وعبر الوسطاء، وليست مباشرة، باعتبار أن الحروب المباشرة باتت مكلفة للجميع فتم استبدالها بالحروب الناعمة واستعمال وسطاء للوصول للأهداف المرجوة".
ووفقا لأبو زيد، فإن ما حدث في موسكو هو شكل من أشكال هذه الحروب التي تعمم الفوضى بأدوات إرهابية تخدم أغراض سياسية معينة.
يذكر أن 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي"، وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء أمس الجمعة.
ثم وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل، وعشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال.
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