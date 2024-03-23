https://sputnikarabic.ae/20240323/المخابرات-في-قرغيزستان-اعتقال-5-أشخاص-للاشتباه-في-التخطيط-لتنفيذ-اغتيال-ضد-قيادة-البلاد-1087291777.html
المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد
المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد
سبوتنيك عربي
اعتقلت أجهزة المخابرات القرغيزية خمسة أعضاء تابعين لجماعة جريمة منظمة عابرة للحدود المحلية اشتبه في تخطيطهم لتنفيذ محاولة اغتيال ضد قيادة البلاد. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T10:39+0000
2024-03-23T10:39+0000
2024-03-23T10:39+0000
أخبار قرغيزستان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068050372_0:110:2801:1686_1920x0_80_0_0_9673c200a22d9e19c8782228e7d3ff49.jpg
بيشكيك- سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية للجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان لـ"سبوتنيك"، بأن "المعتقلين وصلوا إلى قيرغيزستان من أجل تعزيز البيئة الإجرامية ونشر أيديولوجية اللصوص، فضلا عن تعزيز مكانتهم".وأضافت أن "الخمس مواطنين الأذربيجانيين، من الأعضاء في جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية"، وذلك وفقا للجنة الأمن القومي.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن العام الماضي، إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن لدى روسيا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق هذا النظام إذا لزم الأمر.وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231210/قيرغيزستان-تستلم-96-طفلا-وامرأة-من-مسلحي-داعش-المحتجزين-شرقي-سوريا-1083961496.html
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068050372_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_870e9d742453a5c0346401bb6fbcb41a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قرغيزستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار قرغيزستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد
اعتقلت أجهزة المخابرات القرغيزية خمسة أعضاء تابعين لجماعة جريمة منظمة عابرة للحدود المحلية اشتبه في تخطيطهم لتنفيذ محاولة اغتيال ضد قيادة البلاد.
بيشكيك- سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية للجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان لـ"سبوتنيك"، بأن "المعتقلين وصلوا إلى قيرغيزستان من أجل تعزيز البيئة الإجرامية ونشر أيديولوجية اللصوص، فضلا عن تعزيز مكانتهم".
وأضافت أن "الخمس مواطنين الأذربيجانيين، من الأعضاء في جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية"، وذلك وفقا للجنة الأمن القومي.
10 ديسمبر 2023, 18:44 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن العام الماضي، إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد
لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن لدى روسيا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق هذا النظام إذا لزم الأمر.
وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.
ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.