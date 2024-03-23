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المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد
المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد
سبوتنيك عربي
اعتقلت أجهزة المخابرات القرغيزية خمسة أعضاء تابعين لجماعة جريمة منظمة عابرة للحدود المحلية اشتبه في تخطيطهم لتنفيذ محاولة اغتيال ضد قيادة البلاد. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T10:39+0000
2024-03-23T10:39+0000
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بيشكيك- سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية للجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان لـ"سبوتنيك"، بأن "المعتقلين وصلوا إلى قيرغيزستان من أجل تعزيز البيئة الإجرامية ونشر أيديولوجية اللصوص، فضلا عن تعزيز مكانتهم".وأضافت أن "الخمس مواطنين الأذربيجانيين، من الأعضاء في جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية"، وذلك وفقا للجنة الأمن القومي.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن العام الماضي، إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن لدى روسيا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق هذا النظام إذا لزم الأمر.وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
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أخبار قرغيزستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

المخابرات في قرغيزستان: اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لتنفيذ اغتيال ضد قيادة البلاد

10:39 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Igor Egorov / الانتقال إلى بنك الصوربلدة مكسات التي تعرضت للهجوم على الحدود على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، 20 سبتمبر 2022
بلدة مكسات التي تعرضت للهجوم على الحدود على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Igor Egorov
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اعتقلت أجهزة المخابرات القرغيزية خمسة أعضاء تابعين لجماعة جريمة منظمة عابرة للحدود المحلية اشتبه في تخطيطهم لتنفيذ محاولة اغتيال ضد قيادة البلاد.
بيشكيك- سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية للجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان لـ"سبوتنيك"، بأن "المعتقلين وصلوا إلى قيرغيزستان من أجل تعزيز البيئة الإجرامية ونشر أيديولوجية اللصوص، فضلا عن تعزيز مكانتهم".
وأضافت أن "الخمس مواطنين الأذربيجانيين، من الأعضاء في جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية"، وذلك وفقا للجنة الأمن القومي.
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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن العام الماضي، إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن لدى روسيا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق هذا النظام إذا لزم الأمر.
وينظر مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلًا عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء، لتحقيق هذه الأهداف.
ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا.
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