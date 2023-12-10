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https://sputnikarabic.ae/20231210/قيرغيزستان-تستلم-96-طفلا-وامرأة-من-مسلحي-داعش-المحتجزين-شرقي-سوريا-1083961496.html
قيرغيزستان تستلم 96 طفلا وامرأة من مسلحي "داعش" المحتجزين شرقي سوريا
قيرغيزستان تستلم 96 طفلا وامرأة من مسلحي "داعش" المحتجزين شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" بقيام قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، بتسليم دفعة من المحتجزين في المخيمات من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T18:44+0000
2023-12-10T18:44+0000
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أخبار سوريا اليوم
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قيرغيزستان
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، إن قوات "قسد" سلمت وفدا من جمهورية قيرغيزستان 96 شخصًا، منهم 69 طفلاً و27 امرأة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.وأكدت مصادر خاصة في ريف الحسكة لـ"سبوتنيك"، أن قوات "قسد" قامت بتجميع ونقل الأطفال والنساء من مخيمات الهول وعين الخضرا (روج) إلى مدينة القامشلي قبل تسليمهم للوفد المذكور.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في وقت سابق، بأن "مدينة منبج في ريف المحافظة الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت يوم الأربعاء 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إضرابًا عامًا في الأسواق لليوم الثاني، تحت مسمى "يا أحنا يا هما" مع إغلاق جميع المحال التجارية"،وذلك رفضًا لممارسات "قسد" ضد المدنيين.وتعد مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، أحد أهم المدن السورية لجهة أنشطة التجارة والاقتصاد في المنطقة الحدودية مع تركيا.
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قيرغيزستان
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قيرغيزستان

قيرغيزستان تستلم 96 طفلا وامرأة من مسلحي "داعش" المحتجزين شرقي سوريا

18:44 GMT 10.12.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة "داعش"
الجيش الأمريكي ومسلحو قسد يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بقيام قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، بتسليم دفعة من المحتجزين في المخيمات من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى)، لوفد من جمهورية قيرغيزستان.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، إن قوات "قسد" سلمت وفدا من جمهورية قيرغيزستان 96 شخصًا، منهم 69 طفلاً و27 امرأة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.

وبيّن المراسل أن الوفد القرغيزي كان برئاسة باكيت قديروف، ممثل وزارة خارجية قرغيزستان والوفد المرافق له، الذين وصلوا إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة، وقاموا بتسلّم العوائل بشكل رسمي.

وأكدت مصادر خاصة في ريف الحسكة لـ"سبوتنيك"، أن قوات "قسد" قامت بتجميع ونقل الأطفال والنساء من مخيمات الهول وعين الخضرا (روج) إلى مدينة القامشلي قبل تسليمهم للوفد المذكور.

وكانت قوات "قسد" قد سلّمت، في يوم الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفدا من جمهورية قيرغيزستان 83 شخصًا، منهم 62 طفلاً و21 امرأة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.

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13:01 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في وقت سابق، بأن "مدينة منبج في ريف المحافظة الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت يوم الأربعاء 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إضرابًا عامًا في الأسواق لليوم الثاني، تحت مسمى "يا أحنا يا هما" مع إغلاق جميع المحال التجارية"،وذلك رفضًا لممارسات "قسد" ضد المدنيين.
وتعد مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، أحد أهم المدن السورية لجهة أنشطة التجارة والاقتصاد في المنطقة الحدودية مع تركيا.
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