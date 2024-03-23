https://sputnikarabic.ae/20240323/تقرير-يكشف-عن-مصير-مقاتلات-إف-16-فور-دخولها-المعركة-1087283529.html

تقرير يكشف عن مصير مقاتلات "إف-16" فور دخولها المعركة

تقرير يكشف عن مصير مقاتلات "إف-16" فور دخولها المعركة

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد طائرات "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا من الدنمارك وهولندا والنرويج مع طياريها، مباشرة بعد تشغيل الطائرة... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T05:49+0000

2024-03-23T05:49+0000

2024-03-23T05:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة الأمريكية: "بمجرد أن تضعها أوكرانيا (طائرات "إف-16") في القتال في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ستفقد أوكرانيا طائرات "إف-16" وطياريها، وربما الكثير منهم. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت كييف ستستفيد من هذه التضحية".ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن أوكرانيا تفتقر إلى أنظمة صواريخ أرض-جو ومنصات إطلاق، وتفتقر طائراتها المقاتلة السوفيتية السابقة إلى المدى الذي يمكنها من هزيمة القنابل الروسية الانزلاقية كما أن طائرات "إف-16" الأوروبية لم تصل بعد.وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية، التي وعد الشركاء الغربيون بنقلها إلى كييف، لن تكون قادرة على الطيران إذا لم يتم ترتيب توريد قطع الغيار لها.هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانياوتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الأسلحة-الروسية-تسبب-حالة-من-الذعر-بين-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087193169.html

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