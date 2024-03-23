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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240323/تقرير-يكشف-عن-مصير-مقاتلات-إف-16-فور-دخولها-المعركة-1087283529.html
تقرير يكشف عن مصير مقاتلات "إف-16" فور دخولها المعركة
تقرير يكشف عن مصير مقاتلات "إف-16" فور دخولها المعركة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد طائرات "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا من الدنمارك وهولندا والنرويج مع طياريها، مباشرة بعد تشغيل الطائرة... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T05:49+0000
2024-03-23T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة الأمريكية: "بمجرد أن تضعها أوكرانيا (طائرات "إف-16") في القتال في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ستفقد أوكرانيا طائرات "إف-16" وطياريها، وربما الكثير منهم. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت كييف ستستفيد من هذه التضحية".ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن أوكرانيا تفتقر إلى أنظمة صواريخ أرض-جو ومنصات إطلاق، وتفتقر طائراتها المقاتلة السوفيتية السابقة إلى المدى الذي يمكنها من هزيمة القنابل الروسية الانزلاقية كما أن طائرات "إف-16" الأوروبية لم تصل بعد.وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية، التي وعد الشركاء الغربيون بنقلها إلى كييف، لن تكون قادرة على الطيران إذا لم يتم ترتيب توريد قطع الغيار لها.هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانياوتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الأسلحة-الروسية-تسبب-حالة-من-الذعر-بين-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087193169.html
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روسيا, العالم

تقرير يكشف عن مصير مقاتلات "إف-16" فور دخولها المعركة

05:49 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 05:50 GMT 23.03.2024)
© AFP 2023 / Sam Yehمقاتلتان من طراز "إف-16"
مقاتلتان من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© AFP 2023 / Sam Yeh
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ذكرت صحيفة أمريكية أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد طائرات "إف-16" التي ستتسلمها أوكرانيا من الدنمارك وهولندا والنرويج مع طياريها، مباشرة بعد تشغيل الطائرة في الخدمة القتالية.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "بمجرد أن تضعها أوكرانيا (طائرات "إف-16") في القتال في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ستفقد أوكرانيا طائرات "إف-16" وطياريها، وربما الكثير منهم. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت كييف ستستفيد من هذه التضحية".

وأشارت إلى أنه قد لوحظ أن دور القنابل الجوية الروسية الانزلاقية قد يصبح أكثر حسماً وفعالية من دور الطائرات دون طيار والمدفعية التقليدية. في الوقت الحالي، لا تستطيع أوكرانيا فعل الكثير للرد.

ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن أوكرانيا تفتقر إلى أنظمة صواريخ أرض-جو ومنصات إطلاق، وتفتقر طائراتها المقاتلة السوفيتية السابقة إلى المدى الذي يمكنها من هزيمة القنابل الروسية الانزلاقية كما أن طائرات "إف-16" الأوروبية لم تصل بعد.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
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وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية، التي وعد الشركاء الغربيون بنقلها إلى كييف، لن تكون قادرة على الطيران إذا لم يتم ترتيب توريد قطع الغيار لها.
هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنك" أن توريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى كييف من أسطول مختلف دول الناتو لن يغير ميزان القوى على الجبهة، كما أن تدريب الطيارين الأوكرانيين طويل جدًا ومكلف للدول الأوروبية.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا
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