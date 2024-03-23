لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 93 شخصا وهو قابل للازدياد
08:35 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 08:58 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
تابعنا عبر
ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر.
وقالت لجنة التحقيق على "تلغرام": "في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى هو 93 شخصًا. وعدد القتلى سيرتفع أكثر".
وأشارت إلى أن "أسباب الوفاة هي الجروح الناجمة عن أعيرة نارية والتسمم بمنتجات الاحتراق".
وتابعت اللجنة في بيانها: "ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان يتواجد فيها الحضور".
ووفقا للجنة، "تستمر إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "فريق تحقيق مكون من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم وخبراء من لجنة التحقيق الروسية يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تلغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".
وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.