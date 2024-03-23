https://sputnikarabic.ae/20240323/لجنة-التحقيق-الروسية-ارتفاع-عدد-قتلى-الهجوم-الإرهابي-إلى-93-شخصا-1087288318.html

لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 93 شخصا وهو قابل للازدياد

لجنة التحقيق الروسية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 93 شخصا وهو قابل للازدياد

سبوتنيك عربي

ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنه في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى إثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي" يبلغ 93 شخصًا، وسوف يرتفع أكثر. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T08:35+0000

2024-03-23T08:35+0000

2024-03-23T08:58+0000

روسيا

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وقالت لجنة التحقيق على "تلغرام": "في الوقت الحالي، ثبت أن عدد القتلى هو 93 شخصًا. وعدد القتلى سيرتفع أكثر".وتابعت اللجنة في بيانها: "ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان يتواجد فيها الحضور".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى أكثر من 60 قتيلا و100 مصاب، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

https://sputnikarabic.ae/20240323/نائب-مجلس-الدوما-اعتقال-اثنين-من-المشتبه-بهم-في-الهجوم-على--كروكوس-سيتي-1087287293.html

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