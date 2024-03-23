https://sputnikarabic.ae/20240323/مصدر-في-المخابرات-الروسية-وردت-معلومات-من-واشنطن-حول-التحضير-لهجمات-إرهابية-في-موسكو-دون-تفاصيل-1087288439.html

مصدر في المخابرات الروسية: وردت معلومات من واشنطن حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو دون تفاصيل

مصدر في المخابرات الروسية: وردت معلومات من واشنطن حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو دون تفاصيل

سبوتنيك عربي

أكد مصدر في المخابرات الروسية أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل. 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T08:44+0000

2024-03-23T08:44+0000

2024-03-23T08:44+0000

روسيا

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وقال المصدر: "لقد تم تلقي مثل هذه المعلومات بالفعل".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة تلقت في مارس/ آذار معلومات حول التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة، وشاركتها مع الجانب الروسي.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html

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