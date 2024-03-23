https://sputnikarabic.ae/20240323/مصدر-في-المخابرات-الروسية-وردت-معلومات-من-واشنطن-حول-التحضير-لهجمات-إرهابية-في-موسكو-دون-تفاصيل-1087288439.html
مصدر في المخابرات الروسية: وردت معلومات من واشنطن حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو دون تفاصيل
مصدر في المخابرات الروسية: وردت معلومات من واشنطن حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو دون تفاصيل
سبوتنيك عربي
أكد مصدر في المخابرات الروسية أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T08:44+0000
2024-03-23T08:44+0000
2024-03-23T08:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285231_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_226644a2639bdc94b2f2a03da1d7256b.jpg
وقال المصدر: "لقد تم تلقي مثل هذه المعلومات بالفعل".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة تلقت في مارس/ آذار معلومات حول التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة، وشاركتها مع الجانب الروسي.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.
https://sputnikarabic.ae/20240323/الكرملين-الأمن-الفيدرالي-يبلغ-بوتين-عن-اعتقال-11-شخصا-شاركوا--في-العمل-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087287735.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285231_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_fe6cd0994d541e204996ee5182c3422b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مصدر في المخابرات الروسية: وردت معلومات من واشنطن حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو دون تفاصيل
أكد مصدر في المخابرات الروسية أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل.
وقال المصدر: "لقد تم تلقي مثل هذه المعلومات بالفعل".
وأشار إلى أن المعلومات الأمريكية حول الإعداد لهجوم إرهابي في موسكو "حملت طابعًا عامًا دون أي تحديد".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة تلقت في مارس/ آذار معلومات حول التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة، وشاركتها مع الجانب الروسي.
وأشارت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، إلى أن عدد القتلى نتيجة الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 93 شخصا.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين تم إبلاغه بحادثة إطلاق النار على "كروكوس سيتي" في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات من خلال جميع الأجهزة ذات الصلة حول ما يحدث وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بوقوع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.
ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.