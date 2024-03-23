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هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة ميناء المخا اليمني. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T16:18+0000
2024-03-23T16:18+0000
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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 23 ميلاً بحريًا شرق المخا باليمن".ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني

16:18 GMT 23.03.2024
© AP Photo / Steve Helberسفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Steve Helber
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة ميناء المخا اليمني.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 23 ميلاً بحريًا شرق المخا باليمن".
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
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وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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