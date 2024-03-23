https://sputnikarabic.ae/20240323/هيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-ميناء-يمني-1087309770.html
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة ميناء المخا اليمني. 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T16:18+0000
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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 23 ميلاً بحريًا شرق المخا باليمن".ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240323/أونروا-إسرائيل-تمنع-وصول-قافلة-مساعدات-غذائية-إلى-شمال-قطاع-غزة-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-1087303959.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة ميناء المخا اليمني.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 23 ميلاً بحريًا شرق المخا باليمن".
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله
" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.